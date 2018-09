Un texte de Pascal Gervais

Les actions mises en place par le personnel du Centre jeunesse de l’Outaouais au cours des derniers mois semblent porter leurs fruits, mais une nouvelle façon de comptabiliser le nombre de fugues pourrait aussi expliquer une partie de cette diminution.

Depuis juin, les jeunes qui avaient tendance à avoir une hausse pour le nombre de fugues dans nos statistiques sont déménagés dans un milieu beaucoup plus adapté [...] auparavant il n’y avait pas d’espace commun où les jeunes pouvaient aller se recueillir quand ils étaient en gros groupe. Lorsqu’ils étaient tannés d’être en groupe alors ils sortaient dehors tout de suite et c’était considéré comme une fugue , explique Martine Bilodeau, directrice des programmes jeunesse au CISSS de l’Outaouais.

Le Centre jeunesse Héritage Photo : Radio-Canada

Ce nouveau bâtiment inauguré au mois de mai est situé sur le chemin Freeman, dans le secteur de Hull. Il abrite 24 unités privées, des lieux spacieux pour des activités collectives ou individuelles et une salle d'apaisement. Le nombre total de résidents dans les deux ailes passe donc à 52, soit 24 filles et 28 garçons.

La durée moyenne de séjour d'un adolescent retiré de son milieu en raison de difficultés d'adaptation est d'environ neuf mois.

Selon les chiffres du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, 125 fugues avaient été enregistrées au premier trimestre, soit du 1er avril au 30 juin, comparativement à 65 pour la même période cette année.

Ce que je m’attends c’est que la tendance se maintienne, c’est sûr que j’ai comme attente que durant l’été mes chiffres monteront pour les deux prochaines périodes parce que c’est beaucoup plus facile pendant l’été de fuguer que quand il fait - 40 dehors! Martine Bilodeau, directrice des programmes jeunesse au CISSS de l'Outaouais



Il est clair que depuis le début de l’année nous avons revu certaines modalités avec les équipes, notre approche est dorénavant un peu moins punitive, c’est-à-dire que lorsque les jeunes reviennent des fugues, les éducateurs s'assoient avec eux pour mieux comprendre ce qui s’est passé pour être en mesure de bien comprendre les éléments qui ont conduit à la fugue , fait valoir la directrice des programmes jeunesse au CISSS de l’Outaouais.

6300 fugues au Québec l'an dernier

Selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux, il y a eu quelque 6300 fugues en 2016-2017 au Québec, soit une baisse de 6 % comparativement à l'année précédente.

De ce nombre, 7 fugues sur 10 ont duré moins de 24 heures et, parmi ces dernières, les trois quarts ont duré moins de huit heures.

Les situations les plus préoccupantes, soit des fugues de plus de 72 heures, ont tout de même représenté 15 % du total, c'est-à-dire près de 950.

Faire parler les chiffres

Pour la présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Andrée Poirier, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer le sort de la clientèle du Centre jeunesse.

Au-delà des chiffres, il y a des personnes, il y a des jeunes, il y a des humains qui ont des besoins, et un jour il va falloir penser que ce n’est pas tous les services sociaux et les services de santé qui sont comptabilisables. Andrée Poirier, présidente de l'APTS

Elle se questionne sur cette baisse du nombre de fugues dans le Centre jeunesse de l’Outaouais.

De voir des chiffres descendre de façon aussi drastique je pense que nous pouvons nous poser la question de savoir comment maintenant nous comptabilisons la fugue , ajoute Mme Poirier.

Un jeune qui était absent durant plus d’une heure était considéré comme une fugue, est-ce qu’il y a eu des modifications? Andrée Poirier, présidente de l'APTS

La présidente de l’APTS ajoute que les difficultés vécues par ses membres, en particulier la surcharge de travail, mettent carrément en péril les services offerts aux jeunes en protection de la jeunesse.

Andrée Poirier dénonce le manque de ressources dans les centres jeunesse. Photo : Radio-Canada

Les employés ne restent pas longtemps dans les Centres jeunesse, il y a une charge de travail importante, ce n’est pas tout le monde qui a les qualités ou la passion pour travailler avec ces jeunes-là, ils ont des conditions extrêmement difficiles, ce n’est pas tout le monde qui reste , dit-elle.

Au centre jeunesse comme ailleurs dans le réseau de la santé, les problèmes de disponibilité de la main-d’œuvre, d'épuisement professionnel et de santé mentale se font de plus en plus sentir, mentionne Mme Poirier.