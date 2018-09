Dans le parc, des panneaux indiquent maintenant aux gens où ils peuvent profiter de la plage et de l’eau en fauteuils roulants.

Deux endroits accessibles sont offerts dans le stationnement et des tapis à proximité mènent directement dans le lac.

Le nouveau fauteuil est conçu pour aller dans l'eau et pour mieux rouler dans le sable. Photo : Anne Burchat

Les chaises spéciales ont trois grandes roues en plastique, deux à l'arrière et une à l'avant, et le siège est fait avec un type de tissu que l'on trouve sur une chaise de jardin. Il peut s'incliner et dispose également d'un harnais de sécurité. Les bras font office de grands dispositifs de flottaison qui peuvent être détachés en cas d'urgence.

Il flotte, oui. Dès que la personne se jette à l'eau, la personne flotte, a déclaré Anne Burchat , directrice du conseil d'administration des Amis du Parc provincial Bonnechere, à l'émission Ottawa Morning de la radio de CBC.

Dans chaque communauté, il y a des gens qui ont besoin d'installations plus accessibles, alors nous avons décidé que nous allions prendre l'initiative. Anne Burchat, directrice du conseil d'administration

Améliorations apportées au cours de l'été

L'idée est venue d'un directeur de parc, qui a vu un fauteuil roulant similaire utilisé dans un autre parc il y a plus de 10 ans et a demandé de l'aide aux Amis du Parc provincial Bonnechere.

Le groupe a commencé à recueillir des fonds et à soumettre des demandes de subvention, et a finalement réussi. Le gouvernement provincial et fédéral ont versé chacun 15 000 $, tandis que les Amis du Parc provincial Bonnechere ont versé 6000 $.

En juin dernier, des bénévoles ont aménagé le sentier entre le stationnement et la plage et ont installé des tapis rigides menant à l'eau. Deux emplacements de camping et deux toilettes extérieures ont également été rendus plus accessibles.

Les fauteuils ont été utilisés plus de 24 fois cet été, selon les bénévoles.

Ils espèrent créer dans un proche avenir une rampe de mise à l'eau accessible avec un dispositif de chargement/déchargement, des balançoires accessibles pour le terrain de jeu, une place de stationnement supplémentaire et une rampe d'accès à l'entrée principale du bureau du parc.