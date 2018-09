La troupe de Glen Constantin a beaucoup mieux paru à l’offensive qu'à son premier match de la saison remporté 14-1 contre le Vert et Or de Sherbrooke, la semaine dernière.

Le quart-arrière Hugo Richard a d’abord rejoint le receveur de passes Jonathan Breton-Robert sur un long jeu de 60 verges pour donner les devants 10-1 aux Lavallois, au premier quart.

Le Rouge et Or n’a jamais regardé derrière par la suite et a accentué son avance au deuxième engagement. Richard a ajouté une passe de toucher au recevoir Vincent Forbes-Mombleau et Chris Amoah a porté le ballon sur trois verges pour le majeur, faisant 26-7 à la mi-temps.

Des records

La soirée de travail d’Hugo Richard s’est terminée alors qu’il restait un peu plus de cinq minutes à jouer dans le match, le Rouge et Or en avant par près de 40 points.

Pendant la rencontre, le quart-arrière de cinquième année a dépassé Mathieu Bertrand, maintenant entraîneur-adjoint chez le Rouge et Or, pour le grand nombre de verges amassés par la passe dans le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Richard pointe au cinquième rang de l’histoire du RSEQ, à plus de 8400 verges.

Le général en défensive, Mathieu Betts, s’est encore une fois signalé avec deux sacs du quart. Grâce à cette récolte, il est le joueur défensif qui en a cumulé le plus en carrière (28,5) dans l’histoire du Rouge et Or, devançant Vincent Desloges à ce chapitre.

Le Rouge et Or rendra visite à ses grands rivaux, les Carabins de Montréal, samedi le 8 septembre à 14h.