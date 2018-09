Un texte de Marie-Laurence Delainey

Depuis 35 ans, dans sa résidence d’Hampstead, une petite municipalité de l'ouest de Montréal, Philippe Robert de Massy épluche chaque publication et regarde tout documentaire sur la tragédie aérienne dans laquelle il a perdu son frère.

Il hésitait, il laissait derrière lui deux jeunes enfants de 8 et 7 ans. Philippe Robert de Massy

« La veille, je lui ai dit "vas-y". Comme je suis le frère aîné, je me sens responsable de l'avoir encouragé à partir », admet-il.

François Robert de Massy devait se rendre en Chine afin de poursuivre des études en agriculture.

Une des victimes de l'avion sud-coréen abattu en plein vol en 1983, François Robert de Massy Photo : Radio-Canada

Dans la zone de défense soviétique par erreur

Le vol 007 de Korean Airlines reliait New York à Séoul, en passant par Anchorage en Alaska. Il avait dévié de sa trajectoire d’environ 300 km pour se retrouver dans la zone de défense aérienne soviétique.

Croyant avoir affaire à un avion-espion camouflé sous un vol commercial, l’URSS a envoyé deux chasseurs tirer des missiles. Conséquence : l'appareil s’est abîmé près de l’île de Sakhaline.

Parmi les 246 passagers, il y avait 10 Canadiens.

François Robert, un autre Montréalais, était en direction de la Chine dans le but de perfectionner un art martial qu’il enseignait. Son épouse, Kaly White, devait l’accompagner. Elle a toutefois choisi de rester à Montréal, car le couple venait d’avoir une petite fille.

C’était la première fois qu’il prenait l’avion. Je n’avais aucune idée que d’avoir Maryline [me sauverait] la vie. Si je ne l’avais pas eue, on serait parti ensemble. Kaly White, épouse de François Robert

Kaly White et François Robert Photo : Radio-Canada/Courtoisie de Kaly White

« J'ai eu un appel de la compagnie pour vérifier le nom de mon mari, s'il était à bord... On n’a pas vraiment eu de nouvelles. Ça a pris du temps », se rappelle-t-elle.

Enquête difficile

Le manque de coopération de l’URSS dans l’enquête a été critiqué à de nombreuses reprises. Le 5 septembre 1983, dans un discours à la nation, le président des États-Unis, Ronald Reagan, avait affirmé que l’Union soviétique n’avait« aucun respect pour la vie humaine ».

Ce n’est qu'au lendemain de ce discours que l’URSS a reconnu sa responsabilité sous prétexte qu’elle croyait abattre un avion-espion.

Les boîtes noires, quant à elles, n’ont été remises à la Corée du Sud que neuf ans après les événements, déplore M. Robert de Massy.

« Neuf ans après, ils arrivent avec des enregistrements, personne s’en est étonné! Et où sont les corps? Dans tous les accidents d'avion où on a retrouvé les boîtes noires, on a donc retrouvé l’avion, et donc on a trouvé des débris humains, et on a identifié les corps. Nous, nous n’en avons pas. Il n’y a pas eu d’inhumations, c’est tout à fait insolite. »

Un avion abattu « par accident », dit P.-E. Trudeau

Dans le but d’apaiser les relations américano-soviétiques, le premier ministre de l’époque, Pierre Elliott Trudeau, avait affirmé que l’avion coréen avait été abattu par « accident ».

Philippe Robert de Massy, le frère d'une des victimes du vol de Korean Air Lines abattu en plein vol en 1983, tente toujours de savoir la vérité. Photo : Radio-Canada

M. Robert de Massy, lui, ne croit pas en cette thèse.

« Ça ne me paraît pas impossible que les Américains et les Russes aient eu des intérêts communs à mettre un terme à cette affaire-là et faire en sorte que la thèse de la déviation accidentelle soit l’explication finale. De façon à ce qu’on cesse d’en parler. »

Il y a 10 ans, le Montréalais a écrit au premier ministre Stephen Harper pour que le Canada fasse la lumière sur cette affaire. Il vient de faire la même chose avec Justin Trudeau. Dans les deux cas, son souhait est resté lettre morte.

« Nos pensées accompagnent les familles et les proches des ressortissants canadiens qui ont péri dans la tragédie du vol KE 007 de Korea Airlines, il y a 35 ans », ont indiqué à Radio-Canada des porte-parole de la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland et du ministre des Transports, Marc Garneau.

« Le Canada est un membre actif et engagé de l’Organisation de l'aviation civile internationale. Lorsqu’un accident se produit, le Canada collabore avec les autorités responsables afin de mener les enquêtes et les vérifications appropriées », ont-ils assuré.