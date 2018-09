« C’est une question de santé publique, de promotion de la santé et de prévention de la maladie », a soutenu la première ministre de la province, Rachel Notley.

L’annonce surprise a été faite samedi lors d’un événement de financement du camp fYrefly, qui offre des retraites de leadership pour les jeunes allosexuels et transgenre.

« En rendant [la PrEP] plus accessible et abordable à ceux qui sont le plus à risque d’attraper le VIH, on réduit l’incidence de la maladie… C’est aussi simple que ça! », a ajouté Mme Notley.

L’événement caritatif auquel participait la première ministre était organisé dans le cadre de la semaine de la Fierté de Calgary.

Prévenir plutôt que guérir

La prophylaxie préexposition consiste à prendre une pilule d’un médicament antirétroviral par jour.

L’ennui, c’est que le médicament coûte jusqu’à 1000 $ par mois et que le traitement reste un mystère pour beaucoup de médecins.

C’est pourquoi la première ministre a annoncé du même souffle une augmentation du nombre de médecins aptes à prescrire le médicament Truvada utilisé pour la PrEP.

Les intervenants se réjouissent

« C’est un pas de géant vers l’accessibilité », confie la présidente directrice générale du Centre pour la sexualité de Calgary, Pam Krause.

Pour le médecin et député provincial David Swann, l’accessibilité de la PrEP est « un progrès réel pour la prévention d’une maladie hautement destructrice qui réduira les coûts [pour le système de santé] et sauvera des vies ».