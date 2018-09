Un texte de Laurence Gallant

Des jeunes et des moins jeunes se sont notamment présentés à La Forge à Bérubé, une salle de spectacle de Trois-Pistoles, pour assister aux conférences proposées par des scientifiques, des médecins et des journalistes.

Le spécialiste en dépendance et en toxicomanie Jean-Sébastien Fallu, professeur à l’UQAM, a par exemple pris le micro pour nuancer les discours plus négatifs que l’on entend régulièrement sur la légalisation du cannabis.

La journaliste et écrivaine Lucie Pagé, qui explique faire des recherches sur la marijuana depuis trois ans, a elle aussi prononcé une conférence. Après avoir souffert d’un rare type de ménopause pouvant être mortel, Lucie Pagé s’est soignée au cannabis. Les effets ont été miraculeux, dit-elle.

[Le cannabis] est diabolisé depuis 81 ans. Lucie Pagé, journaliste et écrivaine

La journaliste dénonce le fait qu'on discrédite souvent ceux qui, comme elle, se portent à la défense des vertus millénaires du cannabis.

Lucie Pagé partage sa vie entre le Québec et l'Afrique du Sud Photo : Radio-Canada

On a utilisé la plante depuis 12 000 ans, de façon médicale depuis plus de 5000 ans, on a des preuves. En 1937, pour des raisons économiques et politiques, on a diabolisé et menti sur la plante, et nous vivons avec cette propagande aujourd’hui , affirme-t-elle.

Pour une culture du cannabis à petite échelle

Le fondateur du Festival du bon plant, Mikaël Rioux, espère que l'évènement permettra de calmer certaines craintes face aux dangers de la consommation du cannabis. Pour lui, il s'agit de prôner une consommation responsable.

« Il y a comme un deux poids, deux mesures chez la population. On dirait que l'alcool a été tellement banalisé. On envoie des gens consommer du vin un peu partout, mais d'un point de vue scientifique, c'est prouvé que l'alcool est beaucoup plus toxique que le cannabis », lance-t-il

M. Rioux profite aussi de l'événement pour revendiquer la légalisation de la culture du cannabis à domicile ainsi qu'un modèle de production plus local, à l'image des microbrasseries.

On nous offre un modèle de Molson et de Labatt. Nous, ce qu’on veut, c’est un modèle de microbrasserie qui aurait beaucoup plus de retombées dans les régions. Mikaël Rioux, organisateur du Festival du bon plant

Mikaël Rioux est militant écologiste et organisateur du Festival du bon plant Photo : Radio-Canada

De grosses usines vont être construites et vont bénéficier à des gens qui sont déjà millionnaires , ajoute-t-il.

Place à la fête

Des spectacles de musique et d’humour sont également à l'horaire pour les soirées de samedi et de dimanche. Le DJ et musicien André Dédé Vander, le conteur Jean-Marc Massie et l’humoriste Christian Vanasse seront notamment de la partie.

L'organisation du Festival du bon plant a par ailleurs annoncé que l’évènement sera de retour pour une deuxième année, à la fin dumois de juin 2019.