L’installation de ce guichet fait partie d’un projet pilote d’un an chapeauté par la Fédération québécoise des municipalités et Desjardins. La Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette devait également faire partie du projet pilote. Toutefois, son conseil municipal a voté contre cette mesure en juillet.

Les guichets automatiques sont cependant bien loin de ceux que la communauté a tenté de sauver, puisque seuls les retraits d’argent y sont possibles.

C’est un ATM, c’est juste un ATM. On a dit “comment on peut se sauver la face” du côté marketing chez Desjardins et on a lancé un projet pilote, mais il n’y a pas de projet pilote, c’est un ATM , dénonce le président de la coopérative Place du marché, Vincent Ouellette-Destroismaisons.

Pour M. Ouellette-Destroismaisons, cette nouvelle machine est aussi frustrante que redondante, puisqu’on retrouve un guichet automatique privé dans une station-service tout près de l’emplacement du nouveau guichet.

Vincent Ouellette-Destroismaisons trouve inutile le nouveau guichet automatique installé dans le cadre du projet pilote de la Fédération des municipalités du Québec. Photo : Radio-Canada

Si les gens voulaient se contenter d’un ATM, on n'aurait pas perdu notre temps et notre salive pour avoir exactement la même chose à 150 mètres de là! Vincent Ouellette-Destroismaisons, président, Coopérative Place du marché

Et tout comme les guichets automatiques privés conventionnels, les utilisateurs doivent payer des frais de 0,50 $ par transaction, en plus des frais de 1, 50 $ qu’ajoutent les institutions financières.

C’est d’ailleurs ce point qui sème le plus d’insatisfaction chez les résidents. Des frais, c’est toujours de trop. C’était gratuit avant , déplore Normand Beaudoin.

On est obligé de payer des frais, je ne vois pas pourquoi. On est membre des caisses Desjardins. Pourquoi je devrais payer des frais pour un guichet qui devrait être ici? , s’interroge Daniel Strasbourg, un autre résident.

Poursuivre la mobilisation

Malgré toute la discorde qu’a suscitée le retrait des guichets dans la Petite-Nation, la saga aura un peu de positif, souligne M. Ouellette-Destroismaisons.

Ça a vraiment créé [...] une cohésion sociale à Ripon. Ça a vraiment raffermi les liens , affirme-t-il.

On s’occupe plus de ce qui regarde les services qui se donnent partout [...] Il faut se tenir debout , croit pour sa part Denis Strasbourg.

Le maire de Ripon, Luc Desjardins, veut attendre de voir la réponse des citoyens avant de décider si le guichet va rester sur place lorsque le projet pilote arrivera à échéance. Une chose est certaine pour lui, il doit être rentable.