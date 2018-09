Quand Gertrude Bourdon a évoqué que le Parti libéral du Québec pourrait perdre l'élection et qu'elle serait redoutable dans l'opposition, Philippe Couillard juste à ses côtés, gesticulait abondamment avant de l'interrompre. La candidate vedette a le don, dès qu'elle ouvre la bouche, de mettre son chef et son parti dans l'embarras. On dit qu'elle a la tête dure, qu'elle ne se prend pas pour une queue de cerise et, selon les conseillers libéraux, qu'elle n'écoute pas les consignes.