Même si la Coalition avenir Québec présente la candidate vedette, Sonia LeBel, dans Champlain, le député sortant n'entend pas baisser les bras.

Il compte sur son bilan pour convaincre les électeurs de le réélire. Le député mentionne entre autres la décontamination du site de l'ancienne usine Aléris, même si les travaux ne sont toujours pas commencés.

Le processus est lancé. On est exactement où on a dit qu'on serait. On lance les appels d'offres sous peu , indique Pierre Michel Auger.

S'il est réélu, il souhaite mener à terme le dossier de l'accès à Internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire dans les MRC de Mékinac et des Chenaux. Il compte aussi plancher sur des solutions pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre dans sa circonscription.

Il y a les retraités actifs qu'on pourrait récupérer. Il y a encore des programmes qui pourraient faire en sorte de les réintégrer sur le marché du travail. Troisièmement, il y a des adéquations à faire avec les maisons d'enseignement. On est rendu à penser à des stages en entreprises , poursuit-il.

Le péquiste Gaétan Leclerc a procédé au lancement de sa campagne vendredi, alors que la caquiste Sonia LeBel et le solidaire Steven Roy Cullen l'ont fait la semaine dernière.

