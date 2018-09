Donald Trump a aussi écrit sur Twitter, samedi, qu'il irait de l'avant avec l'entente avec ou sans le Canada.

« J’aime le Canada, a-t-il écrit, mais il a profité de notre pays pendant plusieurs années! »

Dans son message, le président américain soutient qu'il n'y a aucune nécessité, sur le plan politique, d'inclure le Canada après que les États-Unis et le Mexique eurent réussi à s'entendre lundi.

Le président avait alors fixé à vendredi la date butoir pour que le Canada se joigne à l'entente conclue entre son pays et le Mexique avant que celle-ci soit présentée au Congrès.

Les négociations entre le Canada et les États-Unis ont toutefois été suspendues vendredi et reprendront mercredi prochain.

Donald Trump a également avisé les législateurs américains que le nouvel accord pourrait ne pas inclure le Canada. Il s’agirait dans ce cas d’une entente bilatérale entre les États-Unis et le Mexique et non plus d’une version revampée de l’ALENA.

Le Congrès doit toutefois approuver tout changement apporté à l'ALENA et pourrait refuser de donner le feu vert à une entente qui exclut le Canada.

Le Canada reste de marbre

Les autorités canadiennes ont pour leur part choisi de ne pas répondre aux tweets du président américain, indiquant que ces tactiques visent « à mettre de la pression ». « Ce qui ne fonctionnera pas », ont-ils assuré.

« Nous ne signerons qu’une bonne entente », a martelé le porte-parole du premier ministre Justin Trudeau, Cameron Ahmad, ajoutant que le Canada ne « négociera pas en public. »

Mais à la suite de l’impasse dans les négociations avec les États-Unis, Justin Trudeau s’est de son côté affairé samedi à demander conseil auprès d’un homme qui comprend bien la pression de ces négociations commerciales : l’ancien premier ministre du Canada Brian Mulroney.

Le gouvernement Mulroney avait conclu l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis, un précurseur à l’ALENA, au terme de négociations similaires.

Un porte-parole du bureau du premier ministre a par ailleurs confirmé que Justin Trudeau s’est également entretenu samedi avec Jerry Dias, le président d’Unifor, le syndicat qui représente les travailleurs canadiens de l'automobile, ainsi qu’avec le président du Congrès du travail du Canada, Hassan Yussuff.

Trump n'est pas un ami du Canada, dit Couillard

Le premier ministre sortant du Québec, Philippe Couillard, a pour sa part dénoncé les propos du président américain concernant les négociations d’un nouvel ALENA.

« [Donald Trump] a voulu envoyer un signal de fermeture complète face aux Canadiens. Venant de M. Trump, il n’y a plus rien qui me surprend », a-t-il dit en conférence de presse samedi à Québec.

Les États-Unis sont un grand allié, un grand ami du Canada, mais clairement, M. Trump ne l’est pas. Philippe Couillard, premier ministre sortant du Québec

Le chef du Parti libéral du Québec avait par ailleurs déjà indiqué qu'il s'opposerait à une nouvelle entente conclue dans le cadre du renouvellement de l'ALENA si la gestion de l'offre dans le secteur agricole n'en fait pas partie.

Avec les informations de Murray Brewster, CBC News