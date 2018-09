Un texte de David Rémillard

Parent pauvre du projet de réseau de transport structurant de transport en commun (RSTC) de la Ville de Québec, la couronne nord sera mieux desservie sous un gouvernement libéral, a promis le premier ministre Philippe Couillard, samedi matin.

Les libéraux de la région de Québec ont profité d’une conférence de presse à la baie de Beauport pour s’engager à bonifier la desserte du RSTC pour ces citoyens. La ligne de tramway, actuellement, se terminerait à la hauteur du boulevard Louis-XIV. Les libéraux veulent la prolonger jusqu'à la rue de la Faune.

M. Couillard évalue cette promesse entre 70 et 100 millions de dollars, selon des évaluations existantes.

Critiques des citoyens

La consultation publique tenue dans la Haute-Saint-Charles en avril avait été la plus négative. Les citoyens qui s’étaient déplacés ont été les plus critiques et s’estimaient les grands oubliés du projet, sans toutefois le rejeter complètement. Les libéraux disent répondre à ces critiques avec ce nouvel engagement.

Dès la fin de la consultation du 7 avril, le maire de Québec, Régis Labeaume, s’était engagé à bonifier les parcours d’autobus afin d’améliorer la mobilité sur l’axe est-ouest au nord de la capitale.

Ces bonifications seront payées à même le prochain budget de la Ville de Québec et ne feront pas parties de l’enveloppe estimée au RSTC, qui doit voir le jour en 2026.

Le RSTC est actuellement évalué à 3 milliards de dollars et sera entièrement payé par les gouvernements provincial et fédéral.