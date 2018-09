Le chef de la Première Nation, Joe Alphonse, soutient que ses membres comptent se rassembler aux lacs Fish et Little Fish pour faire valoir leurs droits autochtones et tenir différentes célébrations culturelles et religieuses.

La Première Nation occupera les lieux pendant 10 jours avec l’espoir d’obtenir l’arrêt des forages.

Le projet minier New Prosperity a déjà été rejeté deux fois par le gouvernement fédéral, mais la province a octroyé les permis de forage à Taseko Mines. Ces permis ont récemment été maintenus par la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Selon le chef Alphonse, la Première Nation de Xeni Gwet’in porte le jugement en appel et souhaite obtenir une injonction pour empêcher les forages.

Le projet pourrait conduire à la création ou à la modification de 76 km de routes ou de sentiers, en plus de laisser des centaines de trous et de puits d’essais.