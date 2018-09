L'opération visait un site situé sur la route 101 à environ 15 km au nord de Nédéléc.

Les participants devaient ramasser des déchets en milieu naturel et y planter environ une centaine d'arbres.

Selon le CREAT, les déchets sauvages représentent un danger pour la faune et la flore.

L'objectif du conseil c'est premièrement de faire la sensibilisation à cette problématique et deuxièmement réaliser des actions concrètes de lutte contre les déchets sauvages. Il y a des conséquences sur la faune et la pollution des nappes phréatiques, du sol, mais il y a aussi un impact au niveau économique pour le tourisme, la chasse et la pêche , a dit le chargé de projets Marcel Rodriguez.

Trois autres opérations de nettoyage auront lieu en septembre. Le 5e concours « Chasse aux déchets sauvages » aura lieu en octobre prochain.