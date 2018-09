C’est à la fois un enjeu et une opportunité, souligne Mike Holland, le candidat pour la circonscription d’Albert.

En premier temps, permettre la chasse à ces gros oiseaux permet de diversifier l'offre d'activité de plein air dans la province.

De plus, avec leur taille, les dindons sauvages peuvent devenir une nuisance dans les champs, soulignent les conservateurs. Il faut alors une autorisation spéciale pour les chasser de son terrain.

Le candidat souligne qu’obtenir ces autorisations prend trop de temps. Il propose donc d’alléger les mesures pour pouvoir s’en débarrasser.

Mike Holland souligne d’ailleurs que les chasser peut générer des revenus.

Cette promesse fait partie d’une série d’engagements en matière d’activités de plein air.

S’ils sont élus, les progressistes-conservateurs comptent faciliter la vie des pêcheurs et des chasseurs en augmentant leurs occasions de pratiquer leur activité, pour moins chères.

Ils veulent aussi explorer la possibilité d’offrir un rabais sur les permis de chasses et de pêches pour les aînés et de regrouper les permis afin de pouvoir offrir des économies de groupe.

Blaine Higgs a aussi proposé de modifier le processus de tirage au sort pour la chasse à l’orignal pour la rendre « plus équitable » et « d’assurer la durabilité des ressources en cours de processus ».

Invité à répondre par un journaliste, le chef conservateur a souligné que ces mesures ne sont pas coûteuses à l’état.

Un résident du comté d'Albert et amateur de pêche, Mark Nelson, croit que la mesure sera populaire dans la région, mais que ses priorités d'électeur sont ailleurs.