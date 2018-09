Ariana Grande, jeune vedette de la chanson de 25 ans, a interprété le classique d'Aretha Franklin (You Make Me Feel Like) A Natural Woman lors d'un long et vibrant hommage rendu à la reine de la soul, décédée à 76 ans le 16 août, des suites d'un cancer du pancréas.

Après sa prestation, elle a été félicitée sur scène par l'évêque Charles Ellis, qui lui a passé la main dans le dos et l'a serrée de près. Les images montrent que la main du pasteur touchait la poitrine de la chanteuse.

« Je ne penserais jamais à toucher le sein de quiconque », a-t-il déclaré aux médias américains, des propos confirmés à l'AFP samedi par le Greater Grace Temple. Le responsable religieux a également reconnu avoir peut-être « dépassé les bornes ».

Il s'est également excusé pour ses commentaires sur le nom de la chanteuse pop. « Quand j'ai vu Ariana Grande sur le programme, j'ai cru que c'était un nouveau choix sur le menu de Taco Bell », avait-il déclaré.

La cérémonie a duré près de huit heures vendredi pour rendre un dernier hommage, en musique, à la légendaire chanteuse américaine, Aretha Franklin.