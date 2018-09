Plus de 550 personnes de partout dans la province sont dans la Manicouagan pour l'occasion.

Des soirées dansantes, du chant choral, des activités culturelles, de loisirs et touristiques sont au programme.

Les visiteurs pourront entre autres se rendre au Parc nature de Pointe-aux-Outardes, au Village forestier d'antan de Franquelin et à Manic-2.

Baie-Comeau accueille l'événement Destination Loisirs. Photo : Courtoisie : Jean-Philippe Grenier

C'est la troisième fois que Baie-Comeau est la ville hôte de Destination Loisirs depuis 30 ans.

Nous, on a un plan d’action pour les personnes handicapées à la Ville, indique Mathieu Pineault, membre du comité organisateur. En côtoyant plein d’organismes et d’associations, de tous les types de handicaps, on est vraiment bien desservis à Baie-Comeau et je pense que c’est un des éléments qui fait que l’on a pour la troisième fois en trente ans cet événement-là.



Ne manquez pas à Bonjour la Côte lundi matin le reportage de Mélissa Marcil qui sera de passage sur le site en fin de semaine.

Le banquet de clôture de ce grand rassemblement aura lieu dimanche et les participants venus de l’extérieur reprendront la route lundi.