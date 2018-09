Les adeptes de plongée sous-marine sont invités à participer et les débutants peuvent tenter l'expérience de plonger en apnée.

Des conférences sur l'histoire des Escoumins ainsi que sur les mammifères marins sont également au programme de l’événement.

Au volet culturel, l’humoriste Réal Béland a offert une prestation vendredi soir en ouverture du festival.

Les organisateurs ont préparé une plongée en direct qui sera rediffusée sur écran géant pour le public sur la terre ferme samedi soir.

C’est à compter de 20h, précise Joé Dufour, agent de développement aux Escoumins. Il y a deux plongeurs avec une équipe qui les surveillent qui plongent avec des caméras et des micros et dans la salle juste à côté sur la rive, il y a un gros écran, ce qui fait que l’on peut voir ce que les plongeurs voient, on peut leur poser des questions.

Vérification de l'équipement de plongée avant de descendre sur le bord de l'eau. Photo : Bernard Boucher

Le président d'honneur de cette année, Paul Boissinot, plonge aux Escoumins depuis 1972.

Il y a peu de gens qui réalisent au Québec que Les Escoumins est un des plus beaux endroits pour plonger au Canada et dans les plus beaux endroits au monde, lance Paul Boissinot.

Ce n’est pas moi qui le dis, poursuit-il. J’ai amené des gens du National Geographic plonger ici et en sortant de l’eau ils disaient : "Comment ça qu'on a jamais entendus parler de ça?".

Deux baleines soufflent hors de l'eau au large des Escoumins. Photo : Bernard Boucher

Il y a une excursion à marée basse où l’on peut voir différentes choses que l’on ne voit pas tous les jours. On pense que c’est juste du sable qu’il y a là-dedans, mais il y a différentes choses que l’on peut voir, c’est super intéressant! Joé Dufour, agent de développement aux Escoumins

Des adeptes de plongée sous-marine se préparent pour une plongée aux Escoumins. Photo : Bernard Boucher

Des jeux gonflables et diverses activités pour les enfants ont aussi été prévus.

Le Festival marin des Escoumins se déroule du 31 août au 2 septembre.

Avec les informations de Maya Arseneau et Louis Lessard