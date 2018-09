Un texte de Boualem Hadjouti

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Rouyn-Noranda ont été appelés à intervenir vers 23 h.

Sur place, ils ont constaté la présence d'une poudre blanche provenant d'un extincteur qui aurait été déclenché dans la salle, et qui a incommodé plusieurs personnes.

Mais selon le chef de la division des opérations pour le Service de la sécurité incendie de Rouyn-Noranda, Stéphane Royer, aucun blessé n'a été signalé.

Il y a eu des gens incommodés à l'intérieur du 15 Gamble O, dit-il. À notre arrivée sur les lieux, on a constaté la présence d'une poudre blanche d'un extincteur. Il y a eu comme des gens qui ont eu des problèmes respiratoires. On a porté assistance pour l'évacuation du bâtiment et aider les policiers à s'assurer qu'il n'y a pas de gens qui rentrent a l'intérieur tant et aussi longtemps que la scène n'est pas sécuritaire.

Début du graphique (passez à la fin) Le spectacle du rappeur RYMZ est déplacé à 0h45 à l’Espace louange sur la 7e rue à Rouyn-Noranda en raison de l’évacuation du Paramount. #rcat #abitibi pic.twitter.com/dvrC9vw5YC — Vanessa Limage (@VanessaLimage) 1 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

L'incident est qualifié de fâcheux par les organisateurs du FME. Ils affirment qu'il n'aura pas d'impacts sur la suite de la programmation.

Toutefois, ils comptent être plus vigilants pour le reste des spectacles, explique la directrice générale Magali Monderie Larouche.

C'est certain qu'il faut que les agents de sécurité ouvrent les yeux bien grands, insiste-t-elle. C'est sûr que ce soir on va renforcer notre sécurité partout en cas où. Mais certainement personne n'est à l'abri de plaisantins. C'est un incident malheureux, mais ça m'a permis de voir la force de mon équipe, parce qu'en une demi-heure, on avait réussi à évacuer [la salle, faire] sortir les gens et replanifier le [spectacle] de RYMZ qui n'avait pas encore pu jouer. .

Le concert de RYMZ a été déplacé à l'espace Lounge Hydro Québec sur la 7e rue.