Les policiers intervenaient à la demande du propriétaire de la maison de Pasadena, près de Los Angeles, où vivait l'actrice de 49 ans. A leur arrivée, Mme Marquez présentait des signes de troubles mentaux, a relaté Joe Mendoza, des services du shérif de Los Angeles.

Les policiers et un professionnel de santé lui ont d'abord parlé « pendant plus d'une heure et demie pour tenter de lui proposer une assistance médicale », a continué le policier.

« Elle s'est ensuite munie d'une arme de poing et l'a pointée vers les agents, et à ce moment-là la police a tiré », a-t-il expliqué, ajoutant que les autorités ont ensuite « vérifié l'arme et ils ont découvert que c'était un type d'arme à air comprimé qui ressemblait à un pistolet semi-automatique ».

Vanessa Marquez interprétait l'infirmière Wendy Goldman dans la série Urgences de 1994 à 1997, aux côtés notamment de George Clooney. Elle avait aussi fait des apparitions dans d'autres programmes comme Seinfeld et Place Melrose (Melrose Place).