Cette idée est sortie de la tête du Madelinot François-Guillaume Leblanc, artiste du Cirque du Soleil et fondateur du Théâtre Biscornu.

On veut faire en sorte que les gens de la francophonie canadienne se rencontrent à travers des ateliers et des spectacles créatifs sous le thème de l'improvisation qui est, je dirais, la meilleure méthode pour arriver à créer de façon spontanée , explique-t-il.

Les participants sont en majorité expérimentés, selon l’organisateur. Donc, on a donné des ateliers pour se spécialiser un peu plus dans certains arts de la scène comme le chant traditionnel et le conte. Moi, je donnais un volet de jeu physique, clown et mime , précise-t-il.

Les improvisateurs plus expérimentés partagent leurs connaissances. Photo : Radio-Canada

Les ateliers visent à nourrir les improvisateurs dans leur activité. Des matchs d’improvisation leur permettent de mettre les nouvelles connaissances en pratique.

Ce qui m'a le plus marquée , commente Élodie Labrie de la Nouvelle-Écosse, c'est [d’apprendre] différentes façons d’improviser et comment ne pas être gênée sur la scène.

Renaud Blais, aussi néo-écossais, apprécie le fait de côtoyer des improvisateurs plus expérimentés. C'est vraiment plus inspirant , estime-t-il. Tu peux te baser là-dessus. Et tous les conseils qu'ils te donnent dans les ateliers, ça va beaucoup m'aider dans le futur.

Les rencontres de cette semaine ont culminé vendredi avec le spectacle Diorama mêlant le chant traditionnel, le conte et le jeu physique improvisé. L’événement se termine samedi par un mini tournoi d’improvisation.

D'après les informations de Philippe Grenier