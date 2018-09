Un texte de Mélissa Savoie-Soulières

Huit équipes d’un peu partout au Québec s’affrontent ce samedi sur le terrain synthétique du cégep de Jonquière. Le calibre devrait être assez relevé étant donné que plusieurs joueurs ont déjà évolué au sein d’équipes collégiales et universitaires, souligne l’organisation des Mercenaires.

Le but de l’évènement est d’abord de financer l’équipe senior, qui participera à ses premiers matchs à l’automne 2019, mais aussi d’aider la communauté saguenéenne.

Les Mercenaires veulent avoir une mission au-delà du sport et comptent bien se mobiliser pour autre chose que leurs parties de football.

Financer le projet du Patro de Jonquière a donc été un choix tout à fait naturel pour l’organisation sportive.

« On a vu qu’il s’était fait refuser sa demande de subvention. Nous, étant donné qu’on veut rallier la région et qu’on est une équipe de sport, on voulait s’approcher de quelque chose qui était dans le domaine sportif. Le Patro, la plupart des initiateurs du projet des Mercenaires, on a fréquenté le Patro, on est allé jouer, on est allé faire du sport là-bas », note le directeur du marketing et des communications de l’équipe, David-Emmanuel Laflamme.

Le camp d’entraînement des joueurs des Mercenaires devrait s’amorcer en février ou en mars.