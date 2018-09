Au programme, une quinzaine de groupes de musique professionnels et amateurs qui proviennent d'un peu partout : du Québec, de l’Ontario et des Maritimes, mais aussi de la Virginie, de la Caroline du Nord et du Tennessee.

On partage de la musique ensemble et on partage des jokes ensemble , commente un musicien. C'est l’fun de rencontrer des amis qu'on ne voit pas souvent.

L'organisation du Festival dispose d'un budget de près de 100 000 $ et compte sur une cinquantaine de bénévoles.

Quelque 200 caravanes et roulottes s'entassent sur le site du Festival. Photo : Radio-Canada

On a du nouveau cette année , mentionne le président du Festival, Mike Geraghty.

On finit la soirée avec un spectacle, soit dans la grange ou dans le gazebo, dépendamment des soirées. Hier, on a eu une vingtaine de professionnels et d’amateurs qui ont joué ensemble. On a eu un spectacle extraordinaire qui a fini vers 2 h 30 du matin.

Cette année, les organisateurs du Festival bluegrass de New Richmondont ont eu une semaine bénie des dieux, avec du soleil à profusion.

Leur chance se poursuit avec une fin de semaine qui s’annonce tout aussi belle.

