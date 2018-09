Cette rencontre avec ce vieux routier du jazz vocal restera sans doute marquée dans l’esprit de ceux qui ont pu y assister comme l’un des moments forts du festival de cette année.

Le jazz, pour moi, c’est une connexion entre quatre éléments majeurs : la mélodie, l’harmonie, le rythme et le tempo qui sont tout le temps en interaction, c’est ça qui diffère des autres musiques qui ne prennent pas le temps, parce que ça prend le temps pour qu’il y ait de l’interaction entre tous ces éléments , souligne David Linx.

Pour ce chanteur, il est important de transmettre un sens du rapport au temps aux plus jeunes.

Le temps passe extrêmement vite, note David Linx. Cela fait 40 ans que je suis sur la route, depuis que j’ai 13-14 ans. Pour garder cette âme jeune, il faut se nourrir de tout, rester ouvert et analyser ce que l’on voit. Moi je peux improviser sur tout!

Je me rends compte que la jeunesse est peut-être happée par l’économie frénétique, donc ils veulent arriver très vite à un résultat. Le jazz, il faut prendre beaucoup de temps… David Linx, chanteur jazz

Le chanteur jazz d'origine belge David Linx est passionné lorsqu'il parle du jazz. Photo : Radio-Canada

Le dialogue avec la tradition est essentiel dans le jazz, selon lui.

J’ai tellement appris de la tradition, et en apprenant de la tradition, des standards, on sait de quoi on s’éloigne. David Linx, chanteur jazz

Il constate que le jazz vocal est moins présent dans la programmation de plusieurs grands festivals.

Je crois que le public est beaucoup plus ouvert que le métier, on croit que tout est trop difficile pour le public, remarque David Linx. Donc, du coup, on est arrivé à un point où les grands festivals de jazz, surtout dans le vocal - dans l’instrumental ce n’est pas vraiment ça -, on programme la variété et du pop, on programme très peu de chant jazz.

Déploiement du festival sur le site

C’est la première année qu'on a décidé de complètement bloquer la rue Saint-Germain… ce qui rend encore plus évident que l’accès à ce site est entièrement gratuit, souligne le directeur du Festi Jazz, Frédéric Lagacé. Donc les gens peuvent simplement venir se balader, aller consommer quelque chose au bistro, attraper un spectacle sur l’une des scènes.

Un trompettiste sur une des scènes du festival. Photo : Radio-Canada

C’est une nouveauté qui va surtout plaire aux familles alors que samedi et dimanche il y aura une installation de jeux gonflables, il y aura Clopin Lanouille et il y aura même un atelier donné par l’école de musique du Bas-Saint-Laurent, et ce sera une initiation aux instruments de musique , poursuit Frédéric Lagacé.

Films

On a une bonne nouveauté en collaboration avec Paraloeil, il y a la boîte bleue de Paraloeil qui est installée sur notre site et qui tourne des mini-vidéos à longueur de journée donc les gens peuvent s’asseoir dans cette mini salle de cinéma et consommer quelques courts métrages , indique Frédéric Lagacé.

Programmation

Faire une programmation internationale qui est relevée, qui est recherchée, chaque année ça demeure un défi de taille. Tout ça dans un cadre budgétaire qui est à notre mesure en fonction de nos capacités et de notre réalité de marché, indique Frédéric Lagacé. Vous savez, on n’est pas un marché comme Montréal ici, alors intéresser des gens autour d’une musique de niche comme le jazz, ça demeure toujours un défi. Je crois que cette année, on a quand même très bien réussi à travers une programmation qui est quand même très internationale et très virtuose.

Parmi les formations québécoises qui n'en sont pas à leur premier tour de piste au festival, on retrouve cette année les membres du quatuor Sax-O-Matic, qui a vu le jour à Rimouski au début des années 2000. Ils ont offert plusieurs prestations cette année au Festi Jazz.

Les membres du quatuor Sax-O-Matic en prestation sur la rue durant le festival. Photo : Radio-Canada

C’est sûr qu’au départ, on voulait avoir un élément humoristique, donc une interaction avec le public, être directement dans la foule, on a des spectacles sur scène aussi, mais c’est important pour nous autres d’être près du public, fait valoir Alain Baril, saxophoniste du groupe Sax-O-Matic. À partir de ce moment-là, ç'a été tout le processus de créer des personnages. Donc en général, on ne parle pas, on fait du mime.

Avenir du festival

Notre Festi Jazz va toujours aussi bien, au niveau financier on est toujours dans les mêmes eaux somme toute très très calmes, affirme Frédéric Lagacé. Les défis demeurent toujours entiers au niveau de la vente de billets, de faire découvrir cette belle musique, ces artistes de qualité, de communiquer et de s’adapter aux différentes tendances.

Le Festi Jazz international de Rimouski se poursuit samedi et dimanche pour le plus grand plaisir des amateurs de jazz.