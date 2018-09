« Améliorer nos capacités balistiques [...] et acquérir des avions de chasse de nouvelle génération, des navires gros porteurs de longue portée et des sous-marins avec diverses capacités d'armement font partie des nouveaux plans du ministère », a déclaré Mohamed Ahadi, vice-ministre de la Défense pour les affaires internationales.

Toute stratégie militaire plus offensive de la part de l'Iran est susceptible d'attiser les tensions avec les États-Unis, déjà vives depuis la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, et d'embarrasser les pays européens qui s'efforcent de sauver l'accord.

L'Iran a livré des missiles balistiques à des milices chiites alliées en Irak et y développe des capacités de production pour protéger ses intérêts et se donner les moyens de riposter à une attaque de ses ennemis dans la région, a-t-on appris de sources occidentales, irakiennes et iraniennes.