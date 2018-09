Le ministre du Développement économique, Chris Palmer, affirme que les gouvernements provincial et fédéral comptent attirer des fournisseurs de services Internet en leur offrant des fonds.

Les entreprises ont jusqu'au 12 octobre pour soumettre leur projet.

L’initiative vise à augmenter l’accessibilité d’Internet en région rurale et peu populeuse, souligne le ministre du Développement économique, Chris Palmer.

Il estime que ces subventions permettront aux fournisseurs Internet de réduire leurs coûts d'exploitation et d’offrir ainsi des services tout en étant rentables.

C'est difficile pour les fournisseurs dans les endroits où la densité et le nombre de clients ne sont tout simplement pas là pour qu’il y ait un retour sur investissement. Chris Palmer, ministre du Développement économique

Le montant du financement gouvernemental ne sera pas défini tant que les soumissions ne seront pas reçues, indique Chris Palmer.

Répondre aux normes du CRTC

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a rendu obligatoires une vitesse de téléchargement de 50 mégabits par seconde et une vitesse en amont de 10 mégabits par seconde pour 90 % des foyers et des entreprises canadiennes d'ici la fin de 2021.

L'Î.-P.-É. compte environ 31 000 foyers qui sont considérés comme mal desservis, indique M. Palmer.

Le ministre ne s’attend pas nécessairement à recevoir une seule offre universelle de la part d’une seule entreprise. Les petits fournisseurs d’Internet peuvent présenter un petit projet pour une communauté ou une région précise, affirme-t-il.

Selon l'appel d'offres, les solutions seront choisies en fonction de la portée, de la vitesse, des niveaux de service et de l'évolutivité future du réseau.