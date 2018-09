La cérémonie débutera à 10 h. En plus de MM. Bush et Obama, on pourra entendre les hommages de trois des sept enfants du défunt : Jimmy McCain, Sidney McCain et Meghan McCain, coanimatrice de l’émission The View, au réseau ABC.

Parmi les autres hommages prévus, notons celui de l’ancien secrétaire d’État Henry Kissinger, 94 ans, qui a servi sous les présidents républicains Richard Nixon et Gerald Ford.

Ne cherchez pas le président Donald Trump, ce matin, lors de la cérémonie. John McCain avait fait savoir avant sa mort qu’il ne souhaitait pas que l’actuel locataire de la Maison-Blanche assiste à ses obsèques.

C’est plutôt son directeur de cabinet, le général John Kelly, son secrétaire à la Défense, Jim Mattis, ainsi que son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, qui seront présents à la cathédrale de Washington.

Une garde militaire d’honneur transporte le cercueil de l’ancien sénateur américain John McCain, lors d’une cérémonie au Capitole, à Washington, le 31 août 2018. Photo : Reuters/Kevin Dietsch

Aux yeux de ses amis, républicains comme démocrates, John McCain incarnait une tradition politique radicalement opposée à celle de Donald Trump. Ce fils et petit-fils d'amiraux avait été prisonnier et torturé pendant la guerre du Vietnam. Par la suite, il a mené une carrière de 35 ans au Congrès.

« Nous partagions, malgré nos différences, une fidélité à quelque chose de plus élevé, les idéaux pour lesquels des générations entières d'Américains et d'immigrés se sont battus et se sont sacrifiés », a dit de lui Barack Obama à la suite l’annonce de la mort de John McCain la semaine dernière.

Même s’il avait été l’adversaire de Barack Obama lors de l’élection présidentielle de 2008, John McCain avait sauvé la réforme de la santé de l’ancien président démocrate près de 10 ans plus tard en votant contre un projet de loi de Donald Trump qui aurait abrogé l'Obamacare.

Parmi les porteurs du cercueil de John McCain, on compte l’historien et dissident russe Vladimir Kara-Murza, l’ancien vice-président démocrate Joe Biden, l’acteur Warren Beatty et l’ex-maire de New York, Michael Bloomberg.

Vendredi, plus de 10 000 personnes ont défilé au Capitole pour rendre un dernier hommage à John McCain. La mère de l’ancien sénateur, Roberta McCain, 106 ans, accompagnait la veuve Cindy McCain et ses sept enfants.

L'ancien pilote de chasse sera inhumé dimanche lors d'une cérémonie privée à l'Académie navale d'Annapolis, non loin de Washington, dont il fut dans les années 1950 un élève turbulent et indiscipliné, se signalant déjà par son anticonformisme et son franc-parler.