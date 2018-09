Un texte d’Elisa Serret

À la question : « Combien d’immigrants le Québec devrait-il admettre? », les répondants semblent divisés. Pour 28 % d’entre eux, il faudrait en admettre moins. Le pourcentage de répondants qui optent pour le statu quo, donc ni plus ni moins, est de 37 %. Et 31 % des utilisateurs voudraient en accueillir davantage.

Fait à noter, les résultats sont presque les mêmes indépendamment du groupe d’âge ou du sexe des utilisateurs.

Autre fait à noter, si l’on compare avec les deux dernières élections provinciales, les utilisateurs sont plus nombreux cette fois-ci à vouloir admettre davantage d’immigrants. En 2012, par exemple, 22 % des utilisateurs voulaient accueillir plus d’immigrants. En 2014, ils étaient 24 %, alors que cette année, ils sont 31 % à être d’accord pour en recevoir plus.

Un test des valeurs québécoises

Plus de la moitié des utilisateurs de la Boussole électorale, soit 54 %, sont en accord avec une proposition figurant seulement dans le programme de la Coalition avenir Québec,soit celle de faire passer un test de valeurs québécoises aux nouveaux arrivants afin de s’établir de façon permanente au Québec.

Cette idée transcende donc toutes les allégeances politiques.

L’appui à cette idée est encore plus prononcé chez les 55 ans et plus. Près des deux tiers des répondants de ce groupe souhaitent un test de valeurs québécoises pour les nouveaux arrivants.

Le français obligatoire

Parler le français devrait-il être une condition pour immigrer de façon permanente au Québec? Seul le Parti québécois est d’accord avec cette proposition.

Plus de la majorité des utilisateurs de l’outil, soit 64 %, pensent de même. Il s’agit d’une autre proposition qui fait écho chez les utilisateurs, peu importe le parti auquel ils s’identifient.

À cette question, les répondants qui ont le français comme langue maternelle ont répondu favorablement à 66 %. Les personnes dont l’anglais est la langue maternelle sont favorables à 29 % à cette condition pour l’immigration permanente. Ceux qui déclarent avoir une langue maternelle autre que le français ou l’anglais sont d’accord à 53 % avec cette proposition.

Les informations présentées dans cet article proviennent des réponses de 77 698 répondants ayant participé à la Boussole électorale entre le 24 et le 28 août 2018.