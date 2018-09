Un texte de Timothé Matte-Bergeron

Les produits compris dans le système de gestion de l’offre incluent la volaille, les oeufs, ainsi que le lait et ses produits dérivés. Ces industries ne sont pas aussi importantes en Colombie-Britannique qu’en Ontario ou au Québec, mais, bon an, mal an, la province produit environ 9 % de tout le lait canadien, d’après Statistique Canada.

Vers un maintien du système de gestion de l’offre?

Selon Bill Vanderspek, du BC Chicken Marketing Board, un organisme qui régule les prix et la production du poulet en Colombie-Britannique, environ 14,5 % du poulet canadien est produit dans la province. Il croit que le gouvernement fédéral continuera à défendre le système de gestion de l’offre lors des négociations à Washington.

« Nous sommes convaincus que le gouvernement respectera sa promesse de maintenir la gestion de l’offre », affirme-t-il.

Pierre Lampron, le président des Producteurs laitiers du Canada, n’est pas aussi optimiste. Il craint que le gouvernement ne fasse des concessions, comme il l’a fait lors des négociations pour l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste et l’accord de libre-échange Canada-Union européenne.

On prend bonne note de ce que le gouvernement canadien dit, mais on a l’expérience des dernières négociations. Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada

Craintes pour l'avenir du modèle agricole canadien

Les deux s’entendent sur une chose : selon eux, la fin de la gestion de l’offre affecterait durement le modèle agricole canadien.

« On le sait, ce que le président Trump veut, c’est affaiblir notre système, attaquer nos mécanismes et se débarrasser des fermes familiales canadiennes pour avoir des fermes plus industrielles comme il y [en] a aux États-Unis », affirme Pierre Lampron.

Bill Vanderspek croit que l’industrie agricole de la Colombie-Britannique souffrirait beaucoup de la fin de la gestion de l’offre. Selon lui, 40 % des revenus agricoles dans la province proviennent de la vente de produits protégés par ce système.