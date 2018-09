Parce que quand une campagne électorale prend une espèce de pause, comme vendredi pour permettre aux chefs de défendre la gestion de l'offre, il n’y a pas grand-chose de nouveau à dire. Mais les spins, les stratèges, eux, ont toujours quelque chose à dire.

À la Coalition avenir Québec, on laisse entendre que François Legault a été piégé par Philippe Couillard. Que M. Couillard a attendu la dernière minute avant de confirmer sa présence à l'UPA vendredi matin, et que, parce qu'il était à Sherbrooke la veille, c'était plus facile de modifier son itinéraire que pour François Legault, qui était à Saguenay.

Les libéraux, eux, disent que M. Legault n’avait pas besoin de savoir ce que Philippe Couillard allait faire, que s'il voulait vraiment être avec l'UPA, il aurait dû décider lui-même, sans attendre.

Le mot spin veut dire tourner, un peu comme une toupie, on devient parfois étourdi.

Quand on retrouve son équilibre, on constate que le Parti libéral et la Coalition avenir Québec n’ont pas l'intention de se faire de faveur, en public comme en coulisses...