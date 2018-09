Après neuf jours de campagne électorale, le Parti progressiste-conservateur a pris peu d'engagements concrets, chiffrables ou tangibles. Le chef, Blaine Higgs, s'en tient à présenter sa vision pour l'avenir de la province.

Je veux adopter une approche différente de celle des libéraux qui font des promesses extrêmement coûteuses. Blaine Higgs, chef du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick

Les libéraux de Brian Gallant ont effectivement, à ce jour, pris des engagements qui coûteront cher. En santé, par exemple, le Parti libéral promet 400 millions de dollars pour les hôpitaux, cinq centres de soins non urgents et une demi-heure de soins de plus chaque jour pour les résidents des foyers de soins.

Le Parti libéral a déjà fait plusieurs promesses depuis le début de la campagne, le 23 août. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

Les progressistes-conservateurs s'engagent quant à eux à améliorer les options de logement pour les personnes âgées et à augmenter les salaires des travailleurs à domicile, mais sans chiffre ou calendrier.

Blaine Higgs doit être ouvert et transparent et expliquer aux gens du Nouveau-Brunswick qu'est-ce qu'il va couper s'il prend le pouvoir , critique le candidat libéral pour la circonscription de Dieppe, Roger Melanson.

Je pense qu'il cache le fait qu'il veut faire des coupures. Roger Melanson, candidat libéral pour la circonscription de Dieppe

Roger Melanson, candidat libéral, estime que les progressistes-conservateurs ne sont pas assez transparents. Photo : Radio-Canada

Même lorsqu'il est question d'un enjeu clair comme la construction d'un nouveau pont à Shippagan, les discours des deux partis sont très différents.

On ne fait pas de promesses aux gens, dit Robert Gauvin. On va travailler fort pour les gens.

Le Parti progressiste-conservateur, représenté ci-dessus par le candidat Robert Gauvin et le chef Blaine Higgs, tente de se différencier de la stratégie du Parti libéral. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau

Environ dans trois ans, les travaux seront débutés , précise son adversaire Wilfred Roussel, candidat libéral pour Shippagan-Lamèque Miscou.

Le politologue Roger Ouellette compare les partis et leurs stratégies à deux personnages fictifs bien connus : le Père Noël d’un côté et le Père Fouettard de l’autre .

Selon lui, les libéraux font le pari que les chiffrent rassureront les électeurs, alors que les progressistes-conservateurs demandent de leur faire confiance.

Ça veut dire que les gens ont deux choix. Continuer avec monsieur Gallant, qui veut continuer à utiliser la carte de crédit et s'endetter, ou M. Higgs qui veut mettre de l'ordre dans les finances publiques.

Il reste toutefois trois semaines de campagne électorale et les partis pourront toujours changer de stratégie d’ici le 24 septembre, jour du vote.

D'après un reportage de Catherine Allard