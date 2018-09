Un texte de Stéphanie Rousseau

Berthe Covey a perdu son fils, Jeffrey, mort d’une surdose en novembre. Il avait pourtant fait plusieurs cures de désintoxication. « Quand il sortait, des fois, il était bon pour des mois, mais d'autre fois, ça ne durait pas », dit-elle.

Berthe Covey a pris part vendredi à une rencontre à Calgary pour réclamer de meilleurs services, mais aussi plus de lits accessibles en centre de désintoxication, et ce, dès que les toxicomanes en ont besoin.

Jeffrey est mort le 30 novembre, alors qu’il était censé entrer dans un centre le 5 décembre. Mais eux, ils disent : "Reviens demain." Eux autres [les personnes dépendantes à la drogue], ils n’ont pas de demain. Berthe Covey, mère d'un toxicomane mort d'une surdose

Les dernières données de la province montrent que 355 personnes sont mortes de surdoses en 2018. D'avril à juin, 160 personnes sont mortes d'une surdose au fentanyl, et 101, d'un produit encore plus puissant, le carfentanil. Calgary est la ville la plus touchée dans la province.

Il faut repenser la manière de traiter les toxicomanes, croit le professeur adjoint à l’Université de l’Alberta et médecin, Hakique Virani.

« La réponse devrait être équivalente à la crise que nous vivons. Nous devons nous inspirer du Portugal, qui a dépénalisé les drogues. Les gens sur qui on trouve de la drogue ne subissent pas de conséquences judiciaires, mais reçoivent plutôt des traitements », dit-il.

Il souhaite aussi voir plus de lits de traitement, mais aussi qu'on offerte plus largement de la méthadone aux toxicomanes durant leur sevrage.

Des comprimés de fentanyl, un puissant analgésique Photo : La Presse canadienne/Graeme Roy

La ministre de la Santé, Sarah Hoffman, explique que la province a élargi les services offerts, avec l'ouverture de centres d'injection supervisée, notamment, et la distribution de trousses de naloxone.

« Nous avons fait des pas dans la bonne direction, mais il reste encore beaucoup de travail à faire », précise-t-elle.

Le gouvernement évalue actuellement la possibilité de poursuivre les fabricants d’opioïdes, comme l’a fait la Colombie-Britannique.