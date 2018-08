Dès les premières lignes du document, on comprend l'ambition de ses auteurs : « Ceci n’est pas un rapport; c’est un appel à l’action. C’est le cri du cœur d’une table ronde née de la conviction profonde qu’il est inacceptable que, dans une grande métropole d’un des pays les plus riches, un si grand nombre de personnes soit encore aux prises avec une pauvreté aussi désespérée ».

C’est ce qu’on peut lire dès les premières lignes du plan d’action 2019-2024 pour la réduction de la pauvreté qui sera présenté mardi soir au Conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG). Il s’agit d’un projet de la table ronde pour la réduction de la pauvreté CDN-NDG, une initiative de l’arrondissement regroupant des organismes communautaires et des citoyens.

Les demandes de la table s’articulent autour de cinq thèmes : le logement, le revenu et l’emploi, le transport, la sécurité alimentaire et finalement l’accès à l’information sur les ressources disponibles. Le plan d’action explique que les 45 000 résidents à faible de revenu de l’arrondissement « peuvent difficilement subvenir aux besoins de base (logement convenable, alimentation, transport, soins) et encore moins participer à des activités sociales et de loisirs. »

Les auteurs suggèrent par exemple l'inspection systématique tous les trois ans d'une partie des logements locatifs.

De nombreux logements de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce ont eu ou ont toujours des problèmes d'insalubrité. Les inspecteurs municipaux se déplacent généralement lorsqu'il y a une plainte, mais plusieurs locataires démunis ne dénoncent pas leur propriétaire. La table ronde pour la réduction de la pauvreté dans l'arrondissement propose donc un programme de permis pour inspecter systématiquement les grands immeubles ou une partie des logements locatifs.

« Le système que nous avons en place est bon, mais ce n’est pas assez bon pour répondre aux besoins des personnes réfugiées ou immigrants qui ne parlent pas nécessairement l'anglais ou le français ou les personnes qui ne veulent pas avoir de conflit avec leur locateur », justifie James Hughes, le président de la table ronde.

Au niveau du transport, le document propose une tarification sociale adaptée au revenu des résidents et un programme « Accès transport » pour que les familles à faible revenu puissent se rendre aux musées, aux bibliothèques et dans les parcs.

On voudrait aussi que certains trajets à l’intérieur de l’arrondissement soient gratuits hors des heures de pointe. Le Dépôt, un service d'aide alimentaire de Notre-Dame-de-Grâce, pourrait ainsi rejoindre plus de citoyens démunis, selon son directeur général Daniel Rotman.

« Pour aller chercher un panier d'épicerie d'urgence, la plupart de nos participants n'ont pas les moyens de payer, donc ils se déplacent à pied ou ils ne viennent pas. C'est la même chose pour les services en santé ou d'autres services du quartier », dit-il.

Les recommandations du plan d'action 2019-2024 pourraient aussi s'appliquer à d'autres arrondissements ou à la Ville, selon ses auteurs.

Avec les informations de Benoît Chapdelaine