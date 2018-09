Un texte de Frédéric Pepin

Une enquête du Conseil ontarien du commerce des véhicules automobiles (COCVA) démontre que plus de la moitié des concessionnaires automobiles visités à Toronto violent la loi quant à l'affichage des prix de leurs voitures.

Nous avons enquêté auprès de 50 concessionnaires de voitures neuves à Toronto et nous avons découvert que 29 d’entre eux ont essayé de facturer un montant supérieur au prix affiché en publicité, ce qui est illégal. Terry O’Keefe, porte-parole du Conseil ontarien du commerce des véhicules automobiles

Beaucoup d'automobilistes ne sont même pas au courant de cette loi et c’est pour cette raison que le Conseil a décidé de lancer une campagne publicitaire pour remédier à la situation.

Affichage d'un prix « tout inclus » d'un véhicule neuf ou d'occasion - Source : Conseil ontarien du commerce des véhicules automobiles (COCVA) ou OMVIC en anglais Photo : Radio-Canada/Vincent Wallon / Icônes : Freepik de www.flaticon.com

Ce qu’on recommande aux consommateurs c’est de prendre une photo de la publicité et de la présenter au concessionnaire , ajoute M. O’Keefe. Si le vendeur ne respecte pas le prix affiché, on vous demande de nous le signaler et par la suite on vous encourage à aller magasiner ailleurs.

Selon M. O’Keefe, le consommateur ne devrait pas avoir à deviner combien de milliers de dollars de plus son véhicule va réellement coûter.

Pour une saine compétition

L’association qui représente les vendeurs d’automobiles usagées, l’ UCDA , croit que la loi permet d'assurer une saine compétition.

La loi n’est pas trop stricte; elle est nécessaire. Un des problèmes, c’est le manque d’information des vendeurs qui connaissent mal la loi. Jim Hamilton, directeur des services juridiques, Used Car Dealers Association Of Ontario (UCDA)

Depuis le début de 2018, le Conseil ontarien du commerce des véhicules automobiles a imposé des amendes à 10 concessionnaires qui n'avaient pas respecté la loi sur l’affichage tout inclus. L'amende qui peut s’élever à 25 000 $.

Prix affiché d'une voiture d'occasion. Photo : Radio-Canada/Frédéric Pepin

Le Conseil ontarien du commerce des véhicules automobiles peut aussi retirer le permis de vente d’entreprises qui ne respectent pas la loi même après avoir été avisées du problème.

La loi sur l'affichage tout inclus ne s'applique pas aux grands constructeurs automobiles, en raison d’une exemption adoptée par le gouvernement ontarien en 2010.

Selon le COCVA , les publicités payées par les manufacturiers peuvent induire en erreur les consommateurs et aussi les vendeurs.