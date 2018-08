Un costumédien, communément appelé cosplayer, a causé un certain émoi, vendredi, quand il a été aperçu dans un tramway de Toronto portant ce qui avait tout l'air d'un fusil semi-automatique.

La police déclare avoir reçu un certain nombre d'appels concernant un homme armé à bord de la voiture. L'homme a finalement été escorté à l'extérieur du tramway et menotté par un certain nombre de policiers.

On s'est aperçu plus tard que le fusil était une réplique de fusil semi-automatique, et que l'homme se dirigeait vers la foire 'Fan Expo', qui attire plusieurs adeptes du déguisement.

Si vous vous rendez à 'Fan Expo' ou ailleurs sur le réseau en fin de semaine, veuillez laisser vos répliques d'armes dans votre réplique d'armurerie , a écrit sur Twitter le porte-parole de la Commission de transport de Toronto (CTT), Brad Ross.

Nous ne pouvons pas deviner ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. La police pourrait bien être alerté , a-t-il ajouté.

L'homme ne fera face à aucune accusation.