Un texte de Jean-Philippe Hughes

Dernier vendredi avant la rentrée, les enseignantes travaillent d’arrache-pied pour que tout soit fin prêt avant l'arrivée des élèves.

Je serai prête mardi, lance Mélissa Dufour, enseignante de 8e année à l’école Le Sommet. Si j'ai besoin de venir toute la fin de semaine, je serai prête pour les élèves.

Mélissa Dufour, enseignante de 8e année à l'école Le Sommet, fait les derniers préparatifs en vue de la rentrée. Photo : Radio-Canada

L’école Le Sommet compte trois nouvelles classes mobiles cette année. Elles s’ajoutent aux cinq autres déjà rattachées à l’école.

Dans le corridor de fortune qui les relie, des ouvriers s’empressent d’assembler les dernières pièces des classes préfabriquées. La plupart des classes sont prêtes depuis le 28 août, mais certaines nécessitent un bon ménage.

Les nouvelles classes mobiles sont mieux conçues, selon les employés de l’école rencontrés vendredi. Éclairage, couleurs et espace de rangement : elles ont tous les attributs d’une classe ordinaire, ou presque.

Il reste quelques travaux de dernière minute à faire, dans les classes mobiles. Photo : Radio-Canada

Le fait que les élèves doivent se promener d'une classe à l'autre, c'est un peu plus loin, ils ont seulement quelques minutes pour changer d'une classe à l'autre , s’inquiète Mme Dufour, qui enseignera dans une classe mobile pour la première fois en 15 années de carrière.

Ce sont essentiellement les élèves de huitième année qui occuperont les classes mobiles. Celles-ci sont à l’écart, loin des salles du deuxième étage de l’école où les élèves devront se rendre entre les sonneries de la cloche.

Nos jeunes avec plus de problèmes d'organisation vont peut-être avoir plus de difficulté à savoir par où commencer, où se rendre , croit pour sa part Sophie Mcgrath, enseignante de français et d’histoire.

Sophie Mcgrath, enseignante de français et d’histoire, craint que les élèves dans les classes mobiles n'aient de la difficulté à s'orienter, au début. Photo : Radio-Canada

Des classes mobiles au lieu d'un terrain de basketball

Les huit classes mobiles - surnommées « chalets » - empiètent sur le terrain de jeu de l’école. Le terrain de basketball a dû être détruit au cours des dernières années pour laisser la place aux classes.

J’ai l’impression que ça affecte l’apprentissage parce qu’il y a plus de mouvement, il y a plus de gens dans l’école , signale Sébastien Poirier, père d’un élève qui fréquente l’école Le Sommet depuis son ouverture.

Ce qui m’inquiète, c’est l’augmentation des élèves dans une école déjà pleine. Sébastien Poirier, parent d’élève

Sébastien Poirier, un parent, appréhende l'impact de la surpopulation dans les écoles sur l'apprentissage. Photo : Radio-Canada

Une démographie galopante

Mais la pression démographique du quartier nord de Moncton laisse peu d'options aux gestionnaires, à court terme.

L'école Le Sommet devra accueillir 838 élèves, alors qu'elle est conçue pour en accueillir 650.

Les élèves de 8e année qui nous quittent pour l’école secondaire l’Odyssée sont environ 60. Le niveau qu’on reçoit à la maternelle [est] de 108 à 110 élèves. On vit pour les trois prochaines années une augmentation de 50 élèves par année. Dominique Bélanger, directeur de l’école Le Sommet.

Selon Dominique Bélanger, directeur de l'école Le Sommet, le nombre d'élèves admis à la maternelle dépasse largement ceux qui quittent l'école pour aller au secondaire. Photo : Radio-Canada

Le Sommet n’est pas unique en son genre. L’école Champlain, construite il y a deux ans, a une première classe mobile cette année, tout comme le Carrefour Beausoleil, à Miramichi.

À Dieppe, l’école Amirault a été libérée de ses classes mobiles, grâce à la construction des écoles Antonine-Maillet et Le Marais.

La directrice générale du District scolaire francophone Sud, Monique Boudreau, rappelle que la construction d’une nouvelle école a déjà été approuvée dans le secteur de la rue Wheeler, à Moncton Nord. On se fie que l’achat des terrain se fera cette année.

La nouvelle école de Moncton Nord ne verra pas le jour avant 2020.