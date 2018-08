Therae Racette-Beaulieu, 18 ans, de la Première Nation de Sandy Bay, a comparu vendredi devant le tribunal provincial de Brandon. Il est le seul des quatre prévenus accusé de deux chefs de tentative de meurtre avec une arme à feu.

Les autres accusés sont Tommy Edward Beaulieu, 21 ans, Shane Donovan Beaulieu, 30 ans, et Delaney Marcus Houle, 23 ans, tous les trois de Portage-la-Prairie. Ces derniers font face à des accusations de vol et de possession d'arme.

Les quatre accusés sont toujours en détention.

Therae Racette-Beaulieu, 18 ans, de la Première Nation de Sandy Bay, fait face à deux chefs d'accusation de tentative de meurtre. Photo : Gendarmerie royale du Canada

Therae Racette-Beaulieu fait face à plusieurs chefs d'accusation en plus de ceux de meurtre : introduction par effraction, possession de biens criminellement obtenus de plus de 5000 $, possession d'une arme en contravention d'une ordonnance, ainsi que non-exécution de l'obligation de remettre les documents, et possession d'une arme à feu, arme, engin ou munitions dans un véhicule moteur.

Tommy Edward Beaulieu, Shane Donovan Beaulieu et Delaney Marcus Houle comparaîtront devant le tribunal provincial de Brandon, mardi. Ils font face à divers chefs d’accusation : vol de véhicule, introduction par effraction, possession de biens criminellement obtenus de plus de 5000 $, possession d'une arme en contravention d'une ordonnance, ainsi que non-exécution de l'obligation de remettre les documents, et défaut de se conformer à une ordonnance.

Le Groupe des crimes majeurs de la GRC poursuit son enquête et pourrait porter d'autres accusations.

Le capitaine Kingdon « va bien »

La GRC indique par ailleurs que le capitaine Graeme Kingdon « va bien » et qu’il se remet de ses blessures à l’hôpital.

Graeme Kingdon, le policier de la GRC blessé dans l'attaque est dans un état stable, d'après la GRC. Photo : Facebook/Graeme Kingdon

Graeme Kingdon a été blessé, mercredi soir, alors qu’il répondait à un appel pour une entrée par effraction dans un chalet de la municipalité de Harrison Park, près d’Onanole, à quelques kilomètres du parc national du Mont-Riding. Une chasse à l’homme de plusieurs heures a permis à la GRC de procéder à l’arrestation des suspects, jeudi, le dernier d'entre eux ayant été arrêté vers 15 h 30 dans une maison de Neepawa.