Un reportage de Jérôme Labbé

La réceptionniste de l’Union des producteurs agricoles (UPA) est débordée. Assise devant son ordinateur, casque d’écoute sur la tête, elle tape frénétiquement sur son téléphone mobile. « Ça n’arrête pas aujourd’hui! »

Ce n’est pas une journée ordinaire pour le syndicat agricole, dont les bureaux sont situés à Longueuil : le rez-de-chaussée est envahi de journalistes, de gens d’affaires, de politiciens et de leurs attachés, qui vont et viennent dans tous les sens.

Nous vivons, après tout, un événement historique : une pause présentée comme « non partisane » dans une campagne électorale québécoise, qui bat son plein depuis maintenant neuf jours. Du jamais-vu, selon tous les observateurs consultés.

Et c’est peut-être pour cette raison que la rencontre a été aussi compliquée à organiser.

Le fil des événements

L’idée du chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, de signer une déclaration commune, lancée mardi dernier, a d’abord reçu un accueil mitigé de ses adversaires. Le chef du Parti libéral, Philippe Couillard, s’est dit d’accord sur le fond, mais répétait qu’il ferait « ses propres communications »; le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, s’est dit d’accord avec l’idée d’une conférence de presse commune, mais jeudi, il n’avait toujours pas lu le projet de déclaration; tandis que chez Québec solidaire, on ne souhaitait tout simplement pas signer le texte proposé, en faisant valoir que la formation politique avait été mise devant le fait accompli et que le libellé n’était pas négociable.

Puis le chef libéral a réitéré son opposition à l’idée d’une déclaration commune avec les autres chefs de parti après avoir conversé jeudi après-midi avec le premier ministre du Canada, Justin Trudeau – discussion dont les détails n’ont pas été révélés.

Mais tout a changé après l’invitation de l’Union des producteurs agricoles (UPA). M. Lisée a dû se résigner à l’idée que les autres chefs ne signeraient pas la déclaration commune qu’il leur avait proposée; Manon Massé, de Québec solidaire, a consenti à se déplacer pour offrir son support aux éleveurs, et ce, même si son parti dénonce les effets pervers du libre-échange; et M. Couillard a accepté l’invitation très tard, jeudi, une heure après la publication de l’horaire officiel de la caravane caquiste annonçant que François Legault passerait la journée au Saguenay, vendredi.

Trop tard, rendu là, pour que le chef de la CAQ change d’avis; il a dû se contenter d’une conférence téléphonique avec le président de l’UPA, Marcel Groleau, 15 minutes avant la conférence de presse tant attendue.

La CAQ a toutefois dépêché sur place plusieurs candidats, dont la députée sortante de Saint-Hyacinthe, Chantal Soucy, qui a laissé entendre que Philippe Couillard et Jean-François Lisée utilisaient la cause des éleveurs du Québec pour servir leurs intérêts partisans.

Il faudrait demander à Philippe Couillard si c’est un piège qu’il a voulu tendre à mon chef. Chantal Soucy, députée sortante de la CAQ dans Saint-Hyacinthe

Bref, tout s’est organisé à la dernière minute. Même les policiers de l’agglomération de Longueuil, responsables de la sécurité à l’extérieur des bureaux de l’UPA, n’ont été avisés qu’en fin d’après-midi, jeudi.

Des itinéraires modifiés

Pour participer à l’événement, la caravane péquiste, qui devait quitter Montréal pour Québec en soirée jeudi, a décidé de repousser son départ et de s’arrêter à Longueuil pour la nuit, à quelques minutes des locaux de l’UPA.

« Nous, on était censés être à Baie-Comeau [vendredi soir], a expliqué Jean-François Lisée plus tard en matinée, alors qu’il visitait une ferme laitière de Sainte-Marie-Madeleine. Et lorsqu’on a eu l’invitation de l’UPA, il y a trois jours, on s’est dit : "On va voir qui y va – je ne veux pas être le seul chef, peut-être qu’il y en aura un autre –, donc ne prenons pas de chance, scrapons notre visite à Baie-Comeau, allons plutôt à Sorel, parce que si cette rencontre-là se fait, on pourra scraper Sorel et être à Longueuil". »

C’est finalement ce qui s’est produit. Cette réorganisation a d’ailleurs entraîné le départ de la responsable de la tournée péquiste, Danielle Rioux, a confirmé M. Lisée.

« Elle n’était pas à l’aise avec ça », a-t-il exposé. « Alors moi j’ai dit : "Très bien, on va se réorganiser". Dans une campagne, il y a toujours des ajustements de personnel qui se font, mais moi, j’ai absolument besoin d’une équipe très flexible, très réactive. »

Le chef péquiste en compagnie de la famille Jodoin, dans la ferme du même nom, à Sainte-Marie-Madeleine, en Montérégie. Photo : Radio-Canada/Bruno Giguère

La caravane libérale, elle, a fait un aller-retour entre Sherbrooke et Longueuil, vendredi, pour participer à la conférence de presse de l’UPA.

« On a changé nos plans, vu l’importance de l’enjeu », a fait savoir un membre de l’équipe de campagne libérale. « François Legault n’avait qu’à prendre un hélicoptère. »

« S’il se décide par rapport à nous, c’est son affaire, a-t-on ajouté. Pourquoi attend-il de connaître le calendrier des libéraux pour prendre ses décisions? Autant qu’il nous laisse gouverner. C’est comme son cadre financier. Pourquoi veut-il attendre le nôtre avant de dévoiler le sien? »

Manon Massé devait être à Mont-Laurier vendredi matin, mais elle a repoussé son activité en après-midi pour être présente dans les bureaux de l'UPA à Longueuil, vendredi matin. Photo : Radio-Canada/Bruno Giguère

Pour Québec solidaire – qui fait campagne avec deux co-porte-parole –, la logistique a aussi été compliquée. Partie de Québec jeudi soir, Manon Massé, qui devait dormir à Berthierville, s’est rendue directement à Longueuil. Elle a finalement rejoint Gabriel Nadeau-Dubois en après-midi pour une annonce à Mont-Laurier, qui devait originalement avoir lieu en matinée.

Résultat : il y avait non pas un ou deux, mais bien sept autocars de tournée dans le stationnement de l’UPA, vendredi matin.

Le chef libéral Philippe Couillard est passé devant l'autocar du Parti québécois, vendredi matin, en sortant des bureaux de l'UPA. Photo : Radio-Canada/Jérôme Labbé

Instrumentalisés ou pas, les représentants de l’UPA étaient fiers d’avoir réussi à unir tous les chefs politiques du Québec derrière eux, vendredi matin.

Je crois qu’il y a juste au Québec encore qu’on peut faire ce genre de choses là. Marcel Groleau, président de l’UPA

« Souvent, on est critique envers nos politiciens, mais moi, je suis plutôt impressionné de voir qu’ils se sont regroupés et qu’ils ont pris position sur des enjeux qui sont vraiment importants pour le Québec », a témoigné Paulin Bouchard, président de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec.

Et l’absence de François Legault dans tout ça?

« Ne faisons pas tout un plat avec ça », a suggéré son homologue de la Fédération des producteurs de lait, Bruno Letendre. « M. Legault nous appuie et c’est ça l’important. »

Avec la collaboration de Romain Schué