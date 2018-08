La directrice adjointe des communications de la Société de transport de l’Outaouais (STO), Sophie St-Pierre, explique qu’en raison des travaux, trois arrêts ne sont pas desservis. De surcroît, on a perdu notre voie prioritaire pour le transport en commun , signale-t-elle.

Si les retards d'autobus ne se sont pas trop fait sentir cet été, la STO craint la venue des deux premières semaines de septembre, notamment parce que huit lignes d'autobus circulent dans le secteur.

On a aussi un plan B. S'il le faut, on va détourner les autobus par le corridor de Rapibus pour contourner le corridor de construction et emprunter le boulevard Montcalm. Mais ça, c'est ce qu'on se garde au besoin seulement , affirme Mme St-Pierre.

La directrice-adjointe des communications de la Société de transport de l’Outaouais (STO), Sophie St-Pierre. Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, Mme St-Pierre invite les usagers du transport collectif à visiter le site Internet de la STO pour être informés des changements d'horaire qui peuvent survenir lors de la période achalandée.

La Ville demande entre-temps aux citoyens d'éviter le secteur en empruntant les boulevards Saint-Joseph et Montcalm.

Pas seulement un problème pour les automobilistes

Les automobilistes ne sont pas les seuls à vivre les inconvénients de ces travaux. Les résidences aux abords du chantier doivent vivre avec la poussière, le bruit, mais aussi les problèmes en alimentation d'eau.

Marwan Hamwi, un résident du secteur, ne s'attendait pas à devoir composer avec autant de défis en raison de ce chantier. On essaie de parler avec la Régie du logement, pour voir ce qu'on peut faire, parce que c'est vraiment difficile de faire sans eau potable. On ne peut pas boire de l'eau ici , dit-il.

La Ville de Gatineau a répondu qu'elle gardait les citoyens informés grâce à des avis laissés aux portes.

Philippe Lefebvre, lui aussi un résident du secteur, explique avoir reçu l’information en s'adressant directement aux travailleurs de la construction.

Le boulevard Alexandre-Taché sera dans cet état jusqu'à la mi-décembre, selon la Ville.

Le réaménagement du Boulevard Saint-Joseph, lui, se poursuivra jusqu'en 2022.

Avec les informations de Claudine Richard