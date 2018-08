Un texte de Kim Vallière

Ce n'est pas qu'elle se demande pourquoi elle a été du mauvais côté des statistiques, étant parmi les 100 0000 personnes atteintes de cette maladie, qui lui a été diagnostiquée pendant son voyage en Grèce. Elle s'étonne plutôt de la vague d'amour qu'elle reçoit depuis que la nouvelle est tombée, en mai dernier.

« C'est incroyable le nombre de messages que j'ai reçus », s'exclame-t-elle, attablée dans sa salle à manger qu'elle a retrouvée il y a exactement une semaine.

Elle souligne tout l'argent amassé par le public pour permettre à sa mère d'aller la rejoindre rapidement en Grèce et les dons de plasma et de sang qui sont faits en son honneur. « Ça me touche et ça m'aide à continuer. »

C'est bien de revenir chez soi, mais c'est difficile de retourner dans le rythme de la vie avec de nouvelles capacités. Mélanie Bergeron Mc Andrew

Elle continue de se rendre quotidiennement au Centre régional de réadaptation La Ressource pour des traitements en physiothérapie pour retrouver sa mobilité. Elle doit prendre le transport adapté pour s'y rendre, parce qu'elle n'est pas encore en mesure de conduire.

« J'en suis là, je dois l'accepter. J'ai pilé sur mon orgueil maintes fois pendant cette aventure-là », admet-elle dans un soupir qui en dit long sur l'indépendance qu'elle a hâte de retrouver.

Mélanie Bergeron Mc Andrew se rend quotidiennement au Centre régional de réadaptation La Ressource pour des traitements en physiothérapie pour retrouver sa mobilité. Photo : Sophie Grenier

La femme de 35 ans se déplace dans sa demeure avec un déambulateur et des orthèses autour de ses chevilles. Elle n'a pas encore suffisamment de force ou de sensibilité dans ses pieds pour se déplacer sans aide.

Mais l'important est d'être de retour à la maison. Elle rêvait de ce moment lorsqu'elle était alitée dans trois différents hôpitaux grecs, puis à Gatineau, pendant de longues semaines.

« C'était mon objectif de revenir à la maison pour retrouver mes enfants dans un cadre plus normal et non à l'hôpital, mais je vais me donner la chance de me réhabituer, parce que ce n'est pas évident depuis mon retour », raconte la mère de deux filles de six et neuf ans. Elle a hâte d'avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir les reprendre en garde partagée, question de revenir à une vraie routine.

Les murs gris derrière elle lui rappelle la patience qu'elle a dû apprendre avec la maladie. « J'aime ça quand c'est noir ou blanc. Là, je suis comme dans des zones grises, à ne pas savoir », explique-t-elle, en insistant sur le fait que chaque personne atteinte du syndrome Guillain-Barré récupère différemment. « Tu l'as toujours en arrière de la tête. Vas-tu revenir comme avant? Vas-tu retourner à 100 %, 90 %? On ne sait pas. Pour l'instant, il y a aussi une possibilité que j'aie un autre diagnostic. »

Une route encore longue

Dans un mois, Mme Bergeron Mc Andrew recevra ce qui devrait être son dernier traitement de plasmaphérèse, la technique à laquelle son corps a le mieux répondu. Elle a déjà reçu 23 doses de plasmaphérèse par le cathéter qu'elle porte en permanence sous son épaule droite.

« Après l'arrêt des traitements, c'est là qu'on va voir s'il y a un progrès ou une petite régression. C'est là que le diagnostic précis va se faire. Est-ce que c'est un Guillain-Barré ascendant aigu ou si c'est le CIDP, qui est la forme chronique du syndrome? »

Cette deuxième possibilité provoque des moments d'angoisse chez la Gatinoise. L'idée de vivre avec une maladie auto-immune pour toujours l'effraie.

« Ça crée beaucoup d'anxiété, surtout quand on a de jeunes enfants et qu'avant, on était une personne active. On a peur que notre vie change, c'est normal », continue du même souffle la fonctionnaire du gouvernement fédéral.

Elle a déjà subi une rechute à la mi-juillet, où les sensations d'engourdissements, de brûlures et de chocs électriques étaient de retour dans ses jambes. Elle souhaite ardemment ne plus revivre de tels moments, question de se concentrer sur l'avenir.

« Quand tu es quatre mois hospitalisée, tu as beaucoup plus le temps de penser, de réfléchir aux changements que tu voudrais apporter à ta vie », avance-t-elle, avant d'ajouter avec le sourire qu'elle n'allait pas perdre son côté verbomoteur.

La passionnée d'arts martiaux souhaite aussi retourner en Grèce, pour compléter le voyage qui s'est terminé abruptement à cause de la maladie. Elle porte d'ailleurs à son poignet droit un bracelet qui lui a été donné par la médecin qui l'a soignée à Athènes.

« Je veux aller boucler la boucle. Je veux aller serrer la neurologue qui m'a traitée dans mes bras, sur mes deux jambes. Et la remercier de m'avoir accueillie dans un piteux état et de m'avoir sauvé la vie », conclut la battante.