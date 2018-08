Selon le mouvement Québec contre les violences sexuelles, leur retour en classe risque de porter préjudice à la présumée victime qui fréquente toujours l’établissement privé.

« Elle va être obligée, finalement, de continuer de côtoyer ses agresseurs et ça, en notre sens, c’est vraiment problématique », dénonce Mélanie Lemay, cofondratrice du mouvement.

Les élèves ne peuvent pas communiquer directement ou indirectement avec leurs présumées victimes, mais ils peuvent toujours fréquenter l’établissement.

Selon Mélanie Lemay, ces interdictions risquent d’isoler davantage la seule des trois adolescentes qui a décidé de poursuivre sa scolarité au Séminaire.

Comme ils ont le même cercle social, elle risque de se faire beaucoup isoler, de se faire mettre de côté et donc de vivre un préjudice encore plus grand que ce qu’elle vivait [jusqu'ici]. Mélanie Lemay, cofondatrice du mouvement Québec contre les violences sexuelles

Moyens limités

Certains des élèves accusés ne fréquentent plus le Séminaire des Pères Maristes. La direction avait expulsé les autres garçons impliqués dans l’échange présumé de photos, mais la Cour supérieure a ordonné leur réintégration.

Dans un communiqué publié vendredi matin, la direction du Séminaire mentionne que le dépôt des accusations combiné à l’ordonnance de la Cour supérieure ont pour effet de réduire son champ d’action.

« Cette décision et l’ordonnance de sauvegarde émise par la Cour supérieure limitent grandement la marge de manœuvre de l’école. À court terme, nous souhaiterons adapter notre plan d’action, et ce, en collaboration avec le DPCP qui est responsable du respect des conditions qu’il a émises », indique le directeur général du Séminaire des Pères Maristes, François Sylvain.

La direction et le conseil d’administration de l’établissement souhaitent prendre le temps nécessaire pour étudier la décision plus attentivement et réfléchir aux suites à y donner avant de commenter davantage.

Accusations

Cinq élèves du Séminaire des Pères Maristes soupçonnés d’avoir partagé des photos à caractère sexuel de trois adolescentes ont été accusés de leurre informatique vendredi. L'un d'eux est également accusé d'agression sexuelle.

Des accusations de distribution de pornographie juvénile, d'avoir rendu accessible une image intime sans consentement et d'extorsion ont aussi été déposées contre certains élèves.

En plus des cinq adolescents accusés, deux autres vont bénéficier du programme de sanctions extrajudiciaires.

Avec la collaboration d’Alexandre Duval et Yannick Bergeron