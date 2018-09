Brandon Bailey avait un message à livrer aux autorités de la Ville de Windsor et aux politiciens vendredi: nous voulons travailler avec vous, nous ne sommes pas contre vous, alors travaillez avec nous , a-t-il lancé durant la manifestation pacifique qui s'est tenue en après-midi devant l'hôtel de ville, dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses.

Brandon Bailey, un porte-parole de la Société de prévention des surdoses de Windsor, dit qu'un centre d'injection supervisé illégal pourrait voir le jour d'ici un mois si la Ville décide de ne pas agir plus rapidement. Photo : Radio-Canada/Floriane Bonneville

Selon le groupe, Windsor devrait avoir son propre site d'injection supervisée afin de réduire le nombre de gens qui meurent d'une surdose, se droguent dans la rue et souffrent de complications reliées aux injections.

Même si vous ne nous laissez pas placer un site d'injection supervisée, nous le ferons quand même... nous aimerions interagir avec les conseillers municipaux et la police de manière à ce qu'on puisse travailler ensemble et ne pas se battre les uns contre les autres. Brandon Bailey, porte-parole de la Société de prévention des surdoses de Windsor

M. Bailey affirme notamment que Vancouver et Toronto ont leur propre Société de prévention des surdoses, et que Windsor ne fait qu'entamer le pas. L'homme dit que si la Ville n'est pas prête à offrir un site temporaire ou permanent, le groupe pourrait monter une tente d'ici un mois afin d'y accueillir les toxicomanes.

Le groupe de manifestants a érigé une tente évoquant un centre de prévention de surdose temporaire. Photo : Radio-Canada/Floriane Bonneville

Une annonce qui arrive après une cérémonie

Avant de se rendre à la manifestation, la Société s'est réunie à la Downtown Mission de Windsor afin d'y tenir la première cérémonie annuelle honorant la mémoire de personnes décédées de surdoses. La cérémonie était ouverte à tous et comprenait des représentants, travailleurs sociaux et intervenants de diverses organisations locales qui viennent en aide aux toxicomanes.

Danielle Dundas est une travailleuse sociale de la Maison Sophrosyne de Windsor, un établissement dédié majoritairement aux femmes toxicomanes et qui accueille quelques hommes.

Danielle Dundas dépose une roche sur laquelle est écrit le numéro 10, représentant le nombre de ses clients qui sont morts d'une surdose. Photo : Radio-Canada/Floriane Bonneville

Mme Dundas était de ceux qui ont honoré la mémoire de proches décédés des suites de leur dépendance. Plusieurs d'entre eux ont écrit le nom de personnes mortes d'une surdose sur une roche et l’ont placé au pied d’un arbre qui sera planté dans la communauté; ce que j’ai écrit, c’est le numéro 10, et la raison pour laquelle j’ai fait ça, c’est que depuis que j’ai commencé à travailler à la maison Sophrosyne, j’ai 10 clients qui sont morts d’une surdose.

Mais selon elle, il y a probablement plus qu'une dizaine de ses clientes qui sont mortes, car plusieurs personnes sont seules et n'ont pas de famille ou d'amis pour reporter leur décès.

Ma cliente la plus récente à avoir fait une surdose était la plus gentille personne qu'on pourrait rencontrer; elle était toujours prête à aider les autres clients... c’est vraiment des personnes qui sont aimées. Danielle Dundas, travailleuse sociale

Selon Mme Dundas, il y a une épidémie de drogues à Windsor, et plus spécifiquement des opioïdes. La chose qui est vraiment effrayante dans tout ça, c’est qu'avec les nouvelles drogues comme le fentanyl, on n’a pas besoin d'en consommer beaucoup pour faire une surdose , dit-elle.

La réponse des autorités

Le maire Drew Dilkens a été contacté par les journalistes, mais n'a pas répondu à une demande d'entrevue vendredi, bien que le directeur de la Downtown Mission Ron Dunn l'eut invité à assister à la cérémonie.

Selon M. Dunn, le chef de la police de Windsor, Al Frederick, a aussi été invité, mais les forces policières ne sont pas venues prendre part à la cérémonie de la Downtown Mission durant la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses.

Toutefois, un porte-parole de la police a affirmé que les autorités policières font des campagnes de sensibilisation à la toxicomanie et invitent des conférenciers à en parler durant l'année scolaire.