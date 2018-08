Un texte de Romain Schué

« Je n’envoie aucune instruction à mes candidats », a déclaré Philippe Couillard vendredi après-midi, peu avant les nouvelles critiques menées par Gaétan Barrette à l’encontre de la Coalition avenir Québec pour une histoire de prêt contracté par le candidat caquiste Éric Caire, avec son ex-conjointe, auprès du maire de L'Ancienne-Lorette, dans sa circonscription de La Peltrie.

Au cours d’une conférence de presse organisée par le PLQ à Québec, à laquelle assistait également la candidate libérale dans Chauveau, Véronyque Tremblay, le ministre de la Santé dans le gouvernement sortant a dénoncé « l’éthique élastique » de la CAQ et de son chef, François Legault. Celui-ci a choisi de minimiser cette « affaire Caire », aux dires des libéraux.

Gaétan Barrette avait déjà été très virulent la veille sur ce sujet sur les réseaux sociaux, avant de contacter personnellement différents journalistes et d'affirmer que l’UPAC pourrait ouvrir une enquête.

Agit-il agi sur consigne de Philippe Couillard?

« On est toujours en concertation, mais nos candidats ont une certaine liberté de parole », a répondu vendredi le chef libéral, ne cachant pas son impatience de mettre fin aux questions des journalistes, tout en niant diriger les offensives menées par ses candidats.

Ce n’est pas la première fois que des candidats libéraux attaquent leurs adversaires.

La semaine passée, les candidates dans les circonscriptions d'Acadie, Christine St-Pierre, et de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, ont accusé François Legault de pratiquer un « féminisme de façade ».

Marwah Rizqy a même comparé le chef caquiste au président américain Donald Trump, ce qui lui a valu de vives critiques de Jean-François Lisée, qui s'est porté à la défense de son homologue politique. François Legault a même reproché à Philippe Couillard de laisser ses candidats faire la « job sale ».