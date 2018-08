Un texte de David Rémillard

Pour une deuxième journée consécutive, le ministre sortant de la Santé a reproché à la Coalition avenir Québec (CAQ) son « manque de transparence » à l’égard des électeurs. Il exige que « toutes les informations » sur le prêt de 55 000 $ octroyé à M. Caire par le maire de L’Ancienne-Lorette, Émile Loranger, soient rendues publiques.

Les fonds ont été prêtés il y a un peu plus d'un an à M. Caire et à son ex-conjointe, Marie-Ève Lemay, alors chef de cabinet de M. Loranger, pour l’achat d’une propriété alors que le couple était en processus de séparation.

L’argent a depuis été remboursé en vertu d’un avis de la commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale, qui a averti le député Éric Caire d’un conflit d’intérêts potentiel, d’autant plus que L’Ancienne-Lorette se trouve dans sa circonscription.

L'éthique élastique, ça n'a pas sa place au Québec. Gaétan Barrette

Malgré les explications d'Éric Caire cette semaine et les justifications de son chef François Legault, qui a concédé que son collègue avait commis une erreur, les libéraux talonnent la CAQ dans ce dossier.

« Il y a un certain cynisme dans l’affaire Éric Caire. Ça pourrait tout être éclairci. Il [François Legault] pourrait simplement mettre cartes sur table et la population jugera », a déclaré M. Barrette, qui demande à ce que l’avis de la commissaire soit dévoilé, tout comme les « conditions initiales du contrat » du prêt et s'il était notarié.

Des précisions

La CAQ a indiqué jeudi soir que le prêt, assorti d’un taux d’intérêt qu'elle n'a pas dévoilé, a été remboursé dans sa totalité le 28 juin dernier à hauteur de 57 120 $, incluant frais et intérêts.

Flanqué de sa collègue Véronyque Tremblay et de Stéphane Lacasse, adversaire libéral d’Éric Caire dans La Peltrie, M. Barrette n’était visiblement pas satisfait par ces nouveaux détails.

Il a répété vendredi qu’il y aurait probablement matière à enquête pour l’Unité permanente anticorruption (UPAC). Rappelons que l’UPAC est totalement indépendante et est libre d’enquêter sur ce qu'elle juge d'intérêt.

Sans dire qu’il souhaiterait voir Éric Caire se retirer, Gaétan Barrette a rappelé des propos tenus par François Legault dans le cas du député caquiste Claude Surprenant, à qui on reprochait certaines dépenses comme député.

« Il y a la partie légale et la partie apparence et perception. En politique, c'est aussi important la perception. C'est tolérance zéro à la CAQ [quand il est question d'éthique] », affirmait le chef de la CAQ en janvier 2017.

M. Surprenant avait été expulsé du caucus de son parti et n'est pas candidat à la présente élection.