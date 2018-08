Marcel Daigle tient à ses vaches et, surtout, au lait qu’elles produisent. Il est la cinquième génération de sa famille à exploiter la ferme Oscar Daigle et Fils.

Mais en ce moment, la pression monte. C'est un peu inquiétant et on espère que le Canada va se tenir debout pour protéger la gestion de l'offre.

Marcel Daigle est la cinquième génération de sa famille à exploiter la ferme Oscar Daigle et Fils. Photo : Radio-Canada

La gestion de l’offre est un système canadien qui date des années 1970 . Il alloue des quotas aux producteurs de lait et limite l'entrée de produits importés pour que la demande soit répondue par la production locale. Cela garantit aux producteurs un revenu sans subvention gouvernementale.

Il n’y aura plus de fermes laitières

Mais ce système est présentement menacé par les renégociations de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Si une brèche est faite dans la gestion de l’offre, davantage de produits américains pourraient se retrouver sur le marché canadien.

Ici c'est officiel qu'on ne pourra pas compétitionner avec des prix aussi bas que les États-Unis , s’inquiète Marcel Daigle.