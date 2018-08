Cette initiative du Conseil en éducation des Premières Nations et du Centre de justice de proximité de Québec abordera plusieurs thèmes, dont l’utilisation des armes à feu.

On avait le souci de transmettre de l'information juridique claire, vulgarisée, accessible pour les jeunes, mais on souhaitait surtout qu'elle soit adaptée à leur situation sociale et à leur culture. Audrey Villeneuve, directrice au Centre de justice de proximité de Québec

Par exemple, la loi sur le port d’armes à feu sera précisée et les conséquences judiciaires du recours aux drogues seront abordées.

Une justice accessible

Les capsules visent non seulement à informer les jeunes sur les aspects légaux, mais aussi à faire la promotion de l'accès à la justice.

L’enseignant à l’école Amik-Wiche de Lac-Simon, Alexandre Brunet-Brault, souhaiterait que les capsules parviennent également aux services de police.

Si l'école se met à mentionner que c'est la loi et mentionne des lois très claires dans les écoles et qu'en réalité, sur le terrain, on ne voit pas l'application de ces lois-là, je pense que le message risque d'être négatif ou contradictoire.

Pour transmettre ce savoir en-dehors des murs d'écoles, des dépliants seront aussi acheminés aux parents des élèves.