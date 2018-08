Un texte d’Édith Drouin

Gaspésie-Îles-de-la Madeleine

Le candidat indépendant dans la circonscription de Bonaventure, Guy Gallant, a lancé officiellement sa campagne vendredi matin, à Carleton-sur-Mer.

Celui qui est maire de Saint-Alexis-de-Matapédia et président de la Table des préfets des MRC de la Gaspésie et des Îles estime que la fonction de député lui permettrait d’être plus près des centres de décision. Selon M. Gallant, un candidat indépendant peut faire beaucoup pour sa région.

Le candidat se dit très inspiré par l’expérience du député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, qui a choisi de devenir indépendant.

Le premier choix de M. Gallant aurait été le Parti libéral, mais l'organisation régionale a porté son choix sur François Whittom. Guy Gallant explique cette orientation par des divergences d’idées.

La candidate du Parti libéral dans la circonscription de Matane-Matapédia, Annie Fournier, a quant à elle affirmé vendredi vouloir travailler à la décentralisation des bureaux de l’État québécois dans la région si elle est élue.

Elle dit souhaiter voir plus d’emplois de qualité dans la région et a pris l’engagement de travailler de concert avec les Matapédiens et le député fédéral Rémi Massé, pour attirer des bureaux gouvernementaux.

De son côté, la candidate de Québec Solidaire dans Bonaventure, Catherine Cyr Wright, a lancé sa campagne électorale jeudi soir à Carleton-sur-Mer.

La jeune femme qui œuvre dans le secteur de l’éducation souhaite mettre l’accent sur trois priorités, soit l’environnement et la transition économique, la santé incluant une assurance dentaire pour tous, et une meilleure employabilité en appliquant le salaire minimum à 15 dollars l’heure.

La candidate entreprendra une tournée du comté à vélo à partir de Chandler le 3 septembre et la complétera le 10 septembre sur les plateaux de Matapédia.

L’autobus du parti sillonnera également la Gaspésie avec le candidat Gabriel-Nadeau Dubois à compter du 11 septembre.

Bas-Saint-Laurent

Le candidat libéral dans Rivière-du-Loup–Témiscouata, Jean d’Amour, a dévoilé trois engagements vendredi matin.

Jean d'Amour, candidat libéral dans la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Photo : Radio-Canada/Patrick Bergeron

Il souhaite régler une fois pour toutes le problème de couverture de téléphonie cellulaire en créant un organisme sans but lucratif qui aurait comme mandat de trouver et de mettre en place des solutions.

Il propose également de créer un comité pour trouver des solutions à la pénurie de main-d’œuvre et d’organiser un sommet sur le développement socio-économique dans sa circonscription.

Côte-Nord

Le candidat du Parti libéral du Québec dans René-Lévesque, Jonathan Lapointe, a inauguré son local électoral jeudi soir à Baie-Comeau. Il a indiqué qu’il voulait trouver des solutions à la pénurie de main-d’œuvre et à l’exode des jeunes dans la région.

Début du graphique (passez à la fin) « Les gens me parlent tous de pénurie de main-d’oeuvre et de retour des jeunes en région », dit Jonathan Lapointe, candidat du Parti ⁦@LiberalQuebec⁩ dans René-Lévesque, qui en fait ses priorités. #icicn pic.twitter.com/h28fzKErrW — Marlène Joseph-Blais (@MarleneJBlais) 30 août 2018 Fin du graphique (passez au début)

Selon lui, la Côte-Nord a profité des décisions du Parti libéral, dont la création de la Société du Plan Nord, la réalisation de travaux routiers vers les installations futures de Mason Graphite et la mise en place d’un bureau de projet pour étudier celui de pont sur la rivière Saguenay.