Avec les informations de Boualem Hadjouti

Le site, qui longe le lac Osisko, a subi d'importants travaux de rénovation de l'ordre de 1,7 million de dollars.

L'objectif de la Ville est d'abord d'assurer la sécurité des gens qui traversent l'endroit, mais aussi de mettre en valeur un lieu touristique qui attire de nombreuses personnes, explique la mairesse Diane Dallaire.

C'était nécessaire pour la sécurité des gens, mais il fallait aussi remettre au goût du jour la promenade Agnès-Dumulon et la rendre plus accessible à nos aînés, aux gens à mobilité réduite. Ça attire les gens, c'est de toute beauté. On a des visiteurs qui logent à l'hôtel qui viennent courir, faire du vélo, et qui trouvent ça magnifique. Alors, imaginez maintenant que c'est rendu plus sécuritaire et aussi de toute beauté , a-t-elle lancé lors de l'inauguration officielle.

Diane Dallaire lors de l'inauguration officielle de la Promenade Agnès-Dumulon Photo : Radio-Canada/Boualem Hadjouti

L'aménagement du site permet un accès pour tous, c'est-à-dire aux cyclistes, aux personnes à mobilité réduite ainsi qu'aux piétons.

Le principal défi, c'était d'intervenir [près d']une bande riveraine. On est très proche de l'eau et il y a beaucoup de règles et de préoccupations environnementales à respecter, sachant qu'il fallait démolir des infrastructures très lourdes. Et d'autre part, c'était de transformer un espace auquel la population était très attachée, de le convertir et de le transformer pour que ce soit un espace qui fasse la fierté des gens , témoigne l'architecte paysagiste chez TRAME Architecture et Paysage, Jean-Francois Bélanger.