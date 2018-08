Originaire du Bas-Saint-Laurent, le nouveau multimillionnaire a très peu dormi depuis. « J’ai appelé mon patron pour lui dire que j’arrête de travailler », raconte l’ex-concierge.

En moins de 24 heures, Jérémie a déjà réalisé un de ses désirs les plus chers. « J'ai toujours rêvé d'avoir une Nissan GTR. J'ai magasiné ça hier, je suis allé chercher ça aujourd'hui. C’est vraiment le véhicule de mes rêves et je vais l'avoir », s’exclame-t-il.

Bien qu’il soit encore tôt pour énumérer ses projets de vie, le jeune homme souhaite visiter l’Europe et l’Asie. Il aimerait aussi retourner sur les bancs d’école pour améliorer ses compétences linguistiques en anglais.

Mesures d’accompagnement

Pour l’aider dans sa nouvelle réalité de multimillionnaire, Jérémie recevra plusieurs conseils de la part de Loto-Québec.

« On leur fait même visualiser une vidéo de réalité virtuelle où on les met dans une situation [de leur nouvelle vie] », explique Richard Trudel, directeur des services à la clientèle chez Loto-Québec.

« lls repartent on les rappelle six mois après. On reste en contact avec nos gagnants. »

Il s’agit du 101e lot de plus d’un million de dollars remis par Loto-Québec depuis le début de l’année.