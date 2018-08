Un texte de Marie-Christine Bouillon

Denis Simard explique que la prochaine Assemblée des députés communautaire (ADC) devait avoir lieu pendant les célébrations du centenaire du Collège Mathieu, en octobre, mais que l’organisme souhaite régler le flou entourant certains postes de députés communautaires le plus tôt possible.

Il indique qu’il sera question de la situation à North Battleford, Saskatoon et Gravelbourg, à savoir s'« il y a des députés qui sont toujours en place ».

« On parle de tous les députés, donc pour la députée de Battleford, c’est madame Christine Freethy, pour Saskatoon on parle de Denis Tassiako, on parle aussi de François Afane, et pour Gravelbourg, on a un poste vacant », précise-t-il.

Ce qu’on va vouloir, c’est s’assurer qu’il y a plus de clarté pour les membres de l’ADC sur ce qui est supposé arriver dans chacun de ces cas-là. Denis Simard, président de l'Assemblée communautaire fransaskoise

En février, deux postes sont devenus vacants. La députée Christine Freethy a été destituée en raison d’un conflit d’intérêts, sur proposition de la députée de Prince Albert. Par la suite, le député de Saskatoon, Denis Tassiako, a démissionné de ses fonctions. Il avait été le seul membre de l’Assemblée à s’opposer au limogeage de Mme Freethy. En juillet, il avait indiqué qu'il souhaitait reprendre ses fonctions à la suite de l'élection de Denis Simard à la présidence.

Le second poste de député de Saskatoon est occupé par François Afane, qui a été déclaré vainqueur par le juge Guy Chicoine de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan au début du mois de juillet. Or, M. Afane n’habite plus la province.

Quant au poste de député de Gravelbourg, il est vacant depuis le 1er août à la suite du départ de Soraya Ellert pour les Territoires du Nord-Ouest.

Comité sur la gouvernance

Denis Simard avait déjà fait connaître son intention de modifier le règlement électoral, après l’annonce de sa victoire par le juge Guy Chicoine le 3 juillet. Il précise maintenant les éléments qui seront visés par cette réforme.

On veut enlever toutes les questions ambiguës qu’on a vécues cette année. [Lorsqu'il est] question du vote par anticipation, qu’est-ce qui est permissible? Qui sont les électeurs? Comment on les identifie? Est-ce qu’on a une liste d’électeurs? Denis Simard, président de l'ACF

Un comité sur la gouvernance formé des députées Rachelle Deault (Bellevue-Domrémy et St-Louis), Josée Bourgoin (Prince Albert) et Pauline Thétreault (Debden), appuyées par la conseillère externe, Marie-France Kenny, a reçu le mandat de clarifier le règlement électoral. Selon le président de l’ACF, ce comité devra notamment s’assurer que le processus de vote soit clair et bien compris par les électeurs.

« On a beaucoup vécu de choses, cette année, qui auraient pu être évitées si [...] le règlement électoral [avait] été plus fort », fait valoir le président.

Dans une infolettre envoyée aujourd’hui, Denis Simard, indique également que l’ACF compte créer « un guide des réseaux sociaux » afin que tous puissent échanger en ligne dans le respect.