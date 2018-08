Dans ce film, une filiale française d’une compagnie allemande fictive vient de licencier 1100 employés, malgré le bénéfice record qu'elle a réalisé et l'accord signé deux ans plus tôt pour maintenir les emplois. Laurent Amédéo, interprété par Vincent Lindon, est le chef syndical qui mène ses troupes dans une lutte contre cette décision.

« Ça s’appelle En guerre et [le film] porte formidablement bien son titre. Ce n’est pas que la guerre des travailleurs, c’est la guerre des propriétaires, et ceux qui jouent le plus dur ne sont pas nécessairement ceux qu’on pense », résume le critique de Médium large Georges Privet.

C’est une manière de montrer que le monde du travail et la dignité humaine sont irréconciliables, comme si la morale se dissolvait dans le monde du travail. Helen Faradji

Le réalisateur utilise de fausses images des chaînes en continu.

La colère et la violence des travailleurs sont toujours présentes, visibles et spectaculaires. La colère et la violence des employeurs ne le sont pas. On ne la voit donc jamais. Ça donne l’impression qu’il y a une partie violente et l’autre qui ne l’est pas. Georges Privet

L’une des grandes forces du film, selon Georges Privet, réside dans le fait que Vincent Lindon est le seul acteur professionnel. Les autres sont soit des travailleurs, soit des patrons, mais leurs rôles ne sont pas forcément ce qu’ils sont dans la vraie vie. « Ils sont tous parfaits, tous au service d'un film qui démontre quelque chose d'original : l'inégalité des forces en présence et comment on peut laisser une situation délibérément pourrir. »

Vincent Lindon dans En guerre, de Stéphane Brizé Photo : Nord-Ouest Films

C'est un film qui est très fort et un peu désespérant, qui appelle une révision complète des lois et du système dans lequel on vit. […] Tout est en guerre, même cette caméra est en guerre. Elle doit se frayer un chemin constamment pour suivre les personnages. […] Pendant 1 h 54, on a l’impression que deux mains se resserrent autour de notre cou, tranquillement. Georges Privet

Helen Faradji partage son avis : « On a quasiment un pur documentaire. On reconnaît mille et un cas. On se dit : "Ça pourrait arriver." »

La critique avait peur que le réalisateur refasse son plus récent film, La loi du marché – qui avait notamment valu à Lindon le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes en 2015.

Or, ce n’est pas une pâle copie. « Je trouve Brizé extrêmement intelligent. Il refait d’une certaine façon La loi du marché, mais une version radicale, politique, presque marxiste par moment, extrêmement dense et noire, et surtout, il assume beaucoup plus le documentaire. »

En guerre, réalisé par Stéphane Brizé, avec Vincent Lindon, Mélanie Royer et Jacques Borderie, sort en salle le vendredi 31 août 2018.